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Против Павла Северинца возбудили уголовное дело

20.08.2020 19:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Против Павла Северинца возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила его мама Татьяна Северинец. 


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

"На Павла заведено уголовное дело по ст. 108. Задержан на 72 часа", - написала Татьяна на своей странице в Facebook.

Статья 108 "Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления" УПК гласит, что при наличии оснований "лицо, подозреваемое в совершении преступления, может быть задержано действующим в пределах своей компетенции органом уголовного преследования".

 

 
 
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Об этом сообщила его мама Татьяна Северинец.
 
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