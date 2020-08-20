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Против Павла Северинца возбудили уголовное дело
20.08.2020 19:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Против Павла Северинца возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила его мама Татьяна Северинец.
"На Павла заведено уголовное дело по ст. 108. Задержан на 72 часа", -
Статья 108 "Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления" УПК гласит, что при наличии оснований "лицо, подозреваемое в совершении преступления, может быть задержано действующим в пределах своей компетенции органом уголовного преследования".
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Об этом сообщила его мама Татьяна Северинец.
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