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"Великий Камень" будет развивать электронную коммерцию
21.08.2020 13:55 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКитайско-белорусский индустриальный парк "Великий Камень" присоединился к международному соглашению в области электронной коммерции. Подписание состоялось в рамках международного форума, посвященного цифровой торговле. Специалисты обсудили риски, основные тенденции и векторы развития нового направления.
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Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий Камень" присоединился к международному соглашению в области электронной коммерции. Подписание состоялось в...
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