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Ядерное топливо загружено на первый энергоблок БелАЭС
21.08.2020 13:55 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа первый энергоблок Белорусской АЭС загружено ядерное топливо, операции физического пуска продолжаются. В реакторную установку загружены уже 163 кассеты, но при этом существуют определенные процедуры в части уплотнения. Физический пуск является одним из этапов ввода энергоблока в эксплуатацию.
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На первый энергоблок Белорусской АЭС загружено ядерное топливо, операции физического пуска продолжаются. В реакторную установку загружены уже 163 кассеты, но при...
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