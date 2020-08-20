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Ядерное топливо загружено на первый энергоблок БелАЭС

21.08.2020 13:55 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На первый энергоблок Белорусской АЭС загружено ядерное топливо, операции физического пуска продолжаются. В реакторную установку загружены уже 163 кассеты, но при этом существуют определенные процедуры в части уплотнения. Физический пуск является одним из этапов ввода энергоблока в эксплуатацию.
 
 
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На первый энергоблок Белорусской АЭС загружено ядерное топливо, операции физического пуска продолжаются. В реакторную установку загружены уже 163 кассеты, но при...
 
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Ядерное топливо загрузили в первый энергоблок БелАЭС
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