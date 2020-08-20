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Доллар и российский рубль подорожали на торгах в четверг

21.08.2020 12:38 — Новости Экономики |  
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МИНСК, 20 авг ― Sputnik. Доллар и российский рубль подорожали по результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. 

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Соотвественно, белорусский рубль ослаб по отношению к этим двум валютам. Однако при этом белорусский рубль незначительно укрепился по отношению к евро.

Курсы валют по итогам торгов выглядят следующим образом:

1 доллар ― 2,4856 рубля,

1 евро ― 2,9459 рубля,

100 российских рублей ― 3,3736 белорусского рубля.

Курс доллара за сутки вырос на 0,65% (на 0,0161 рубля), курс российского рубля - на 0,07% (0,0023 рубля). Курс евро просел на 0,09% (на - 0,0026 рубля).

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По итогам торгов, белорусский рубль 20 августа незначительно отыграл позиции, но укрепился только по отношению к евро.
 
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