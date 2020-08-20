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Ядерное топливо загрузили в первый энергоблок БелАЭС

21.08.2020 12:38 — Новости Экономики |  
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© Sputnik / Александр Натрускин
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МИНСК, 20 авг – Sputnik. В первый энергоблок БелАЭС загружено ядерное топливо и продолжаются необходимые операции физического пуска, сообщил начальник управления регулирования ядерной безопасности Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Виген Марухян.

"На сегодня загружены 163 кассеты в реакторную установку. Но при этом есть еще определенные процедуры в части уплотнения, они происходят не за один час или день", ― сказал БелТА представитель Госатомнадзора. 

По его словам, второй этап физического пуска будет запланирован после того, как Белорусская АЭС пришлет уведомление о готовности к гидравлическим испытаниям.

При этом специалист уточнил, что первый этап физического пуска, под которым подразумевается загрузка ядерного топлива, прошел, впереди "холодные" испытания (когда при температуре реакторной установки до 130 градусов проводятся гидравлические испытания), после чего последуют "горячие" испытания с поднятием температуры выше 130 градусов. 

© Sputnik
Видео: реактор первого энергоблока БелАЭС загружают ядерным топливом

Спустя время после завершения работ по обеспечению надежности и безопасности АЭС последует физический пуск станции, после которого мощность реакторной установки будет постепенно повышаться. А после физического пуска наступит этап энергетического пуска – тогда БелАЭС впервые начнет вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2021 года.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

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Теги: Минск
 
 
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В настоящий момент 163 топливные кассеты загружены в реактор атомной станции под Островцом, теперь впереди "холодные" и "горячие" испытания.
 
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