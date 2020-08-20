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МЧС Беларуси оказывает помощь Турции в тушении пожаров
21.08.2020 13:55 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМЧС Беларуси продолжает оказывать помощь в тушении пожаров турецким спасателям. Два борта Ми-8 с площадок “Пойраз” и “Мармарис” уже совершили 157 полетов и произвели 815 сбросов воды. Общий налет составляет почти 245 часов.
Летный и технический составы МЧС Беларуси пробудут в Турции до октября. И не стоит забывать, что мониторинг пожароопасной ситуации идет и над территорией Беларуси. За 8 месяцев - более 350 полетов. Обнаружено 182 пожара. А ведь именно авиационный мониторинг позволяет выявлять возгорания в экосистемах в самом начале, это способствует быстрой ликвидации и минимизации последствий.
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МЧС Беларуси продолжает оказывать помощь в тушении пожаров турецким спасателям. Два борта Ми-8 с площадок “Пойраз” и “Мармарис” уже совершили 157 полетов и...
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