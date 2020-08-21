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Совмин назначил представителей государства в ОАО

21.08.2020 12:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Правительство назначило представителей государства в органах управления хозяйственных обществ, соответствующий документ размещен сегодня на национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Назначения регламентирует постановление Совмина №492 от 18 августа 2020 года.

Так, представителем государства на "Беларуськалии" стал заместитель премьер-министра Николай Снопков. На предприятиях "Гомельстекло" и "Березастройматериалы" им станет вице-премьер Владимир Кухарев, в Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате – вице-премьер Юрий Назаров.

Представлять интересы государства в "АГАТ – системы управления" (управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления") будет заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, а в Белорусской национальной биотехнологической корпорации и Гродненской табачной фабрике "Неман" – вице-премьер Александр Субботин.

Согласно документу, заместитель главы Администрации президента Дмитрий Крутой назначен представителем государства на заводе "Гомсельмаш". Кроме того, представлять интересы государства в ОАО станут руководители министерств, госкомитетов, концернов и их заместители.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Так, представителем государства на "Беларуськалии" стал заместитель премьер-министра Николай Снопков, а на "Гомельстекло" – Владимир Кухарев.
 
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