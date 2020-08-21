Головченко о травле: Кто переступил моральную грань, этим всем действиям будет дана оценка, и уже дается

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко накануне принял участие в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ . Мы выбрали самые интересные тезисы из интервью.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О суверенитете

«Мы же все-таки независимое государство, и никто не ставит под вопрос суверенитет или независимость нас как государства. Эти вопросы даже не обсуждаются руководством Беларуси и Российской Федерации», — заявил он.

Бастовать из-за политических взглядов нельзя

«Трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом, а там написано, что забастовка, как одна из форм защиты прав трудящихся, может быть применена только в случае трудовых или социальных споров. То есть когда нарушается коллективный договор, трудовые и социальные права работника по его контракту. Забастовка в белорусском законодательстве, как, собственно, и в европейском, не предполагает защиты политических прав или взглядов».

«Не менее чем половина коллектива должна избрать своих представителей. Не менее чем двумя третьими от этой половины должно быть принято решение и заблаговременно направлено уведомление работодателю — в двухнедельный срок. На время забастовки приостанавливаются все трудовые и социальные гарантии, не выплачивается заработная плата».

«Когда стало понятно, что на уличные протесты белорусов не загнать, это не тот народ, который массово пойдет на жесткие, силовые акции, начали применяться такие методики».

«Все предприятия в Беларуси работают в нормальном режиме, нигде не снижена производственная активность, планы выполняются».

О личном впечатлении от забастовок

«Я абсолютно далек от мысли, что в этих акциях участвуют только провокаторы. Ведь действительно, есть прослойка людей, которая проголосовала за иного кандидата, они недовольны тем, что оказались в меньшинстве, и имеют право на выражение своих эмоций. Но то, что эти акции проходят абсолютно срежиссировано, там расписаны роли, это очевидно».

«Я это ощутил во время встречи на МТЗ, когда фактически меня, премьер-министра страны, пытались заулюлюкать, показать, что власть лежит на асфальте и по ней можно ходить. Так нельзя делать в цивилизованном обществе. Люди позвали на диалог, я туда приехал, разговаривал с людьми. Но им был нужен не разговор. Им нужно было показать картинку, что власть растоптана. Это — хохот, топот, улюлюканье, закрикивание, захлопывание — надо было в течение 10 минут снять на камеру, после чего можно было уходить, картинка удалась».

О СМИ

«Мы все видим, что в информационном поле идут настоящие боевые операции. Причем с использованием всего арсенала средств. Ничем не гнушаются, в ход идет все. [///] Свободные» СМИ, «независимые» СМИ — получается, что они не представляют ничьих интересов. Вспоминаем старую фразу: кто платит, тот заказывает музыку. Любое СМИ существует, наверное, не только на средства от собственной хозяйственной деятельности".

О травле

«Я все-таки полагаю, что здесь работает большое количество людей, которые не являются белорусами ни по происхождению, ни по духу. Потому что есть все-таки отличительные черты белорусской ментальности — это толерантность и отсутствие агрессии. Это в генетическом коде белорусов. [///] Поэтому то, что такой буллинг, или травля, выплеснулся, — это действительно проблема, но я уверен, что мы с ней справимся. Те, кто переступил моральную грань, они переступят и юридическую, этим всем действиям будет дана оценка, и уже дается. В белорусском законодательстве есть методы и эффективные способы призвать к ответу тех людей, которые оскорбляют и угрожают другому человеку».