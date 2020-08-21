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Профсоюз: "Беларуськалий" работает в штатном режиме, еще никого не уволили
21.08.2020 12:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг – Sputnik. Предприятие "Беларуськалий" работает в штатном режиме, об этом сообщил Sputnik руководитель первичной профсоюзной организации предприятия Белхимпрофсоюза Андрей Рыбак.
© Photo : БКК
"Беларуськалий" работает в штатном режиме, причем уже не первый день: по крайней мере, вчера работал и сегодня работает", – сообщил Рыбак.
По его словам, теперь предстоит решить вопрос о том, что делать с теми, кто не выходил на работу в минувшие дни.
"Но еще никого не уволили", – уточнил он.
Напомним, в понедельник работники предприятия "Беларуськалий", чью продукцию Белорусская калийная компания поставляет во многие страны мира,
Днем позже председатель Белхимпрофсоюза заявлял, что производство на ОАО "Беларуськалий" не остановлено, однако
В БКК несмотря на волнения пообещали партнерам
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Администрации предстоит решить вопрос о том, что делать с теми, кто не выходил на работу в минувшие дни.
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