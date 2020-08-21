Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Предприятие "Беларуськалий" работает в штатном режиме, об этом сообщил Sputnik руководитель первичной профсоюзной организации предприятия Белхимпрофсоюза Андрей Рыбак.

"Беларуськалий" работает в штатном режиме, причем уже не первый день: по крайней мере, вчера работал и сегодня работает", – сообщил Рыбак.

По его словам, теперь предстоит решить вопрос о том, что делать с теми, кто не выходил на работу в минувшие дни.

"Но еще никого не уволили", – уточнил он.

Напомним, в понедельник работники предприятия "Беларуськалий", чью продукцию Белорусская калийная компания поставляет во многие страны мира, вышли на забастовку . Таким образом шахтеры выражают солидарность с мирными протестующими и теми, кто был задержан в ходе акций протеста .

Днем позже председатель Белхимпрофсоюза заявлял, что производство на ОАО "Беларуськалий" не остановлено, однако мощности снижены : связанные с последними событиями в стране разногласия в коллективе негативно сказываются на производственном процессе.

В БКК несмотря на волнения пообещали партнерам выполнить все договоренности , независимо от развития ситуации в стране.

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