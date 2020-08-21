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Белорусский рубль рухнул ко всем валютам
21.08.2020 12:27 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Все валюты подорожали утром 21 августа на открытии торгов на БВФБ в связи с ситуацией в стране.
Так, доллар вырос на 3,19 копейки и составил 2,5017 рубля, евро – на 4,05 (2,98 рубля), российский рубль – на 3,04 копейки (3,403).
Курс российского рубля увеличился на 2,9 копейки, и 21 августа за 100 российских рублей начали давать 3,403 рубля.
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Все валюты подорожали утром 21 августа на открытии торгов на БВФБ в связи с ситуацией в стране. Так, доллар вырос на 3,19 копейки и составил 2,5017 рубля, евро – на 4,05 (2,98...
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