Цепкало призвал не верить обещаниям Александра Лукашенко провести выборы после принятия новой Конституции

Источник материала: Tut.by

Сейчас о возможном резком развороте Беларуси от России к странам Запада говорит только государственная пропаганда, об этом заявил Валерий Цепкало во время пресс-конференции.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Валерий Цепкало отметил, что в данный момент активно пытается содействовать освещению событий в Беларуси в крупнейших мировых СМИ, а также их обсуждению на влиятельных международных площадках. Однако цель, которую он и его соратники ставят перед собой — международное признание Светланы Тихановской законно избранным президентом Беларуси — пока не была достигнута. Он сообщил, что пока ведутся переговоры с законодательной властью стран Евросоюза, в частности вчера состоялась его встреча с главой сената Польши.

Также, по его словам, обсуждается вопрос международной помощи белорусам. В частности, создание фондов для людей, пострадавших от насилия силовиков, уволенных из-за отказа участвовать в фальсификациях выборов или выполнения нарушающих закон распоряжений должностных лиц, а также для бастующих рабочих. По словам Цепкало, уже достигнута договоренность о том, что студенты, исключенные из вузов за политическую активность, смогут бесплатно продолжить учебу в Польше, подобные переговоры ведутся со Словакией, Чехией и странами Балтии.

Отвечая на вопрос о внешнеполитической направленности белорусской оппозиции, Цепкало подчеркнул, что сейчас о возможном резком развороте Беларуси от России к странам Запада говорит только государственная пропаганда. По его мнению, хозяйственные и внешнеполитические вопросы на данный момент вторичны, а на первом плане должен быть вопрос ухода Лукашенко и проведения новых выборов.

Говоря от своего имени, Цепкало отметил, что считает единственно верным нейтральный статус Беларуси, отказ от ее вступления в ЕС и НАТО, а также дружественные отношения не только с Россией, но и с развитыми странами мира.

Цепкало заявил, что ни он, ни его жена Вероника не были включены в координационный совет оппозиции, так как одним из критериев такого включения было нахождение на территории Беларуси. Он также отметил, что пока неясно, что именно будет координировать совет: массовые демонстрации, стачечное движение или иную политическую активность — но заявил о поддержке тех инициатив, которые были уже озвучены советом.

Валерий Цепкало заявил, что Светлана Тихановская находится сейчас в состоянии серьезного стресса. Именно поэтому супруги Цепкало считают неуместным призывать ее к каким-то действиям и поддерживают с ней связь прежде всего для поднятия ее духа. Он повторил призыв признать ее законно избранным президентом и напомнил, что подобный прецедент был в Венесуэле.

Цепкало призвал не верить обещаниям Александра Лукашенко провести выборы после принятия новой Конституции, так как, по его мнению, это примитивная и дешевая попытка успокоить общественное мнение, а разговоры о проектах основного закона ведутся уже несколько лет, однако ни один из вариантов так и не был представлен общественности. Он также отметил, что Лукашенко оказался в сложной ситуации, когда он столкнется и с давлением России, и с жесткой реакцией Запада, а также с саботажем своих решений со стороны белорусских чиновников.

Цепкало рассказал, что он и его соратники будут распространять за границей данные по голосованию, предоставленные платформами «Зубр», «Голос» и инициативой «Честные люди», так как у других стран нет иной информации, кроме озвученной ЦИК Беларуси. Он отметил, что ситуацию в нашей стране нельзя сравнивать с украинской, так как там массовые акции протеста не были связаны с электоральным циклом.

Политик сравнил нынешние действия властей Беларуси с действиями, которые предпринимали некоторые латиноамериканские диктаторы в прошлом веке, и отметил, что какое-то время это работает, однако все равно заканчивается победой протестного движения. По его словам, в отсутствие формальных лидеров белорусы показали пример самоорганизации, а весь мир стал свидетелем формирования белорусской нации.

В вопросе символики Цепкало заявил, что не считает неправильным использование разных флагов и символов, в том числе исторических. Он отметил, что все страны бывшего СССР и соцлагеря изменили государственную символику на историческую. Он не считает флаг и герб, которые были в Беларуси с момента обретения ею независимости, нацистскими. Он заявил, что власовцы также использовали нынешний флаг России, однако отметил, что эта символика, как и белорусская, была задолго до этого.

Цепкало заявил о необходимости привлечения к ответственности тех, кто проявлял насилие в отношении мирных демонстрантов, после смены режима. Он не исключил возможности привлечения иностранных судей для рассмотрения дел о пытках и издевательствах над задержанными, чтобы не создавалось впечатления, что новая власть мстит, а не осуществляет правосудие.

Политик призвал продолжать забастовки и отметил, что понимает тяжелую ситуацию, с которой столкнутся рабочие, участвующие в них. Он вспомнил библейский рассказ о ветхозаветном патриархе Иакове, брат которого, Исав, продал ему свое первородство за чечевичную похлебку, и еще раз напомнил, что активно ведет переговоры о помощи со стороны иностранных структур бастующим белорусским рабочим.

В завершение пресс-конференции он поблагодарил своих земляков из Гродно, особенно с предприятия «Гродно Азот» за активную позицию, стойкость и силу, а также заявил, что существующему режиму уже приходит конец и нужно только потерпеть. Его супруга Вероника Цепкало отметила, что их с мужем многие обвиняют в предательстве, но больше пользы они могут принести находясь на свободе.