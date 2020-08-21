Блаженны миротворцы, или почему Беларуси нужен диалог. Мнение

Источник материала: Tut.by

Все эти дни я задавал себе вопрос: что могут дать слова? Если я пишу, то к кому обращаюсь? Хорошо: я обращаюсь ко всем, кто меня знает в органах госуправления, кто все эти годы делал намного больше, чем кажется со стороны, чтобы страна развивалась и люди жили лучше. Я обращаюсь к тем, кто читает такие тексты по долгу службы, но думает над ними. Да, неважно. К самому себе, в конце концов. Я прошу не убегать в уютные (и не очень) параллельные миры, построенные сознанием, чтобы защититься от ужасной действительности, и быть честными с самими собой.



Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Первая правда в том, что в стране нет конституционного, военного и прочих переворотов. То, что произошло — это вынесение вотума недоверия, о причинах которого блестяще высказался в недавнем интервью «Нашай Ніве» бывший главный редактор «СБ — Беларусь сегодня» Павел Изотович Якубович. Реакция на протесты, которая просто не укладывается в голове людей, которые родились всего спустя одно поколение после тех, кто прошел через нацистские концлагеря и ужасы жизни под оккупацией, сделала эту позицию непримиримой. Никакого западного финансирования, ГКЧП, «программ оппозиции» в духе «Зенон распинает русских на столбах» не существует — их сочиняет пропаганда, рассчитанная на самоуспокоение, а еще на тех стариков, которые детьми прошли ужасы войны. И теперь это поколение в отчаянии закрывает глаза руками — неужели снова война?

Вторая правда: экономические потери от протестов, забастовок и вероятных западных санкций — это всё такая мелочь… В стране, где закон попран и низведен до уровня фантика из жвачки, не бывает ни иностранных инвестиций, ни долгосрочного госдолга. Бывает — ожидание зачисток, перерастающее в панику и бегство бизнесов, умов и рук. Захват конкурентами ниш, где работали наши компании — ведь они легко могут оказаться ненадежными поставщиками. Паника на валютном рынке, бегство из банков. Отсутствие денег в бюджете и вынужденная эмиссия. Раскручивание инфляционной спирали. Дефолт. Такую экономику начинают, простите за сленг, «дербанить». Продать русским нефтянку и МЗКТ, китайцам — «Беларуськалий»?

Третья правда еще горше. Не надо успокаивать себя тем, что ситуация уже под контролем. Да, на стороне власти — сила. Но вспомните, как колесо сталинских репрессий перемололо всю верхушку — военную, силовую, управленческую. Иначе не бывает, эта логика неумолима. За провалы надо кого-то наказывать. И уж, конечно, в них не виноваты те, против кого сейчас заводятся уголовные дела «за попытку захвата власти». Не рабочие, которые бастуют. Не актеры, врачи, преподаватели, библиотекари, спортсмены и прочие, прочие, прочие, прочие, кто выходит на улицы. Показательная порка, устрашение — но потом…

Я хотел бы, чтобы все было как прежде. Чтобы страна эволюционно, постепенно менялась к лучшему и выстраивала институты, без которых не бывает развития — верховенство закона, соблюдение прав человека и основанное на них доверие. Но обратной дороги нет. Этот политический кризис уничтожит саму страну, если не начать его разрешение прямо сейчас.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Я не ищу виноватых. Я судорожно пытаюсь увидеть хоть какой-то выход — как, я не сомневаюсь, и те, к кому я обращаюсь, и тысячи людей без рангов и званий по всей стране. Я хочу жить в Беларуси, у меня нет другой Родины. Я не хочу «сваливать». У меня здесь «корни и пуповина». И я не вижу другого выхода, как принять решение о прекращении конфронтации с обществом и политических преследований и перейти к диалогу.

То, что сейчас происходит в стране, до боли, до деталей напоминает Толкиновский «Властелин колец». Так вот: Кольцо всевластья нельзя использовать во имя добра, ибо оно само — зло. «Всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно» — это прописная истина для любого политолога, которой мы снова и снова пренебрегаем, рассчитывая на нового доброго царя, который уж точно всех спасет. Предмет у диалога может быть только один: Беларусь должна стать парламентский республикой. Это — новая Конституция. Подготовленная и принятая уже до конца этого года, потому что время сейчас очень дорого. Подготовленная и принятая ТОЛЬКО совместно с народом, самим народом, который не просто имеет это право по действующей Конституции, но заслужил его, купив дорогой ценой.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими».

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