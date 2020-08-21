У Тихановской спросили, будет ли она выдигаться на пост президента в случае новых выборов. Она ушла от ответа

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская рассказала, что вернется в Беларусь, «когда будет чувствовать себя в безопасности». Об этом она заявила на пресс-конференции в Литве.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы, белорусы, мирные и спокойные люди. Но те, кто держит нас за трусов и нерешительных, глубоко ошибаются. Они, наверное, забыли нашу историю и великий подвиг наших дедов и прадедов. Сейчас Беларусь проснулась. Сотни тысяч людей выходят на улицы городов и поселков, чтобы сказать: «Уходи». Тысячи рабочих объявили забастовки, чтобы сказать: «Хватит». Хватит врать, хватит пугать, хватит произвола и насилия. Насилие должно прекратиться, политзаключенные должны быть выпущены на свободу, а выборы должны быть проведены заново — свободно, честно и прозрачно. Этого требует народ Беларуси, и он должен быть услышан, — обратилась она с вступительной речью.

— Насколько ваш штаб в контакте с лидерами рабочего движения?

— Как вы знаете, наши штабы создали координационный совет, в который вошли лучшие представители народа Беларуси, и создание этого координационного совета направлено на переговоры о мирной передаче власти путем проведения свободных и прозрачных выборов. И мы призываем все те заводы и фабрики, на которых объявлена забастовка, определить стачкомы, с которыми общается наш координационный совет, с помощью которого мы общаемся с бастующими рабочими.

На вопрос о том, когда она вернется в Беларусь, Светлана Тихановская ответила: «Я безумно люблю свою родину и очень хочу туда вернуться. Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности».

Она не смогла ответить на вопрос, сколько по ее мнению будут продолжаться протесты в Беларуси.

— На этот вопрос ответит только время. Но, вы знаете, народ Беларуси уже никогда не сможет принять нынешнее руководство, не сможет простить и забыть все то насилие, которое испытали наши граждане во время мирных демонстраций, — считает Тихановская.

Также у нее поинтересовались, будет ли она баллотироваться на пост президента, если будут объявлены новые выборы, которых она требует.

— Мне кажется, преждевременно отвечать на этот вопрос.