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Последствия экономической программы Координационного штаба оппозиции прокомментировал Николай Снопков
21.08.2020 13:55 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTК чему приведет экономическая программа Координационного штаба оппозиции, призывы к остановке производств и идея оппозиционного штаба последних дней не покупать белорусские товары, не оплачивать предприятиям за поставленную продукцию, не платить коммуналку и так далее - сегодня прокомментировал первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.
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Последствия экономической программы Координационного штаба оппозиции прокомментировал Николай Снопков
К чему приведет экономическая программа Координационного штаба оппозиции, призывы к остановке производств и идея оппозиционного штаба последних дней не покупать...
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