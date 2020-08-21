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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Последствия экономической программы Координационного штаба оппозиции прокомментировал Николай Снопков К чему приведет экономическая программа Координационного штаба оппозиции, призывы к остановке производств и идея оппозиционного штаба последних дней не покупать...

К чему приведет экономическая программа Координационного штаба оппозиции, призывы к остановке производств и идея оппозиционного штаба последних дней не покупать белорусские товары, не оплачивать предприятиям за поставленную продукцию, не платить коммуналку и так далее - сегодня прокомментировал первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.