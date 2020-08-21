Снопков прокомментировал призывы к экономическому саботажу: это экономическое самоубийство

Источник материала: Tut.by

Первый вице-премьер Николай Снопков прокомментировал появившиеся в сети призывы не покупать белорусские товары, не платить налоги и затягивать с оплатой поставок и коммуналки. Видеозапись опубликована пресс-секретарем правительства Александрой Исаевой в сети Facebook.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Не как член правительства, а как гражданин, как человек, могу порекомендовать всем, кто читает подобного рода заявления, и вообще кто интересуется экономикой государства, экстраполировать это на семью, потому что все что происходит в государстве, в обществе, происходит в семье. И наоборот. Те же причинно-следственные связи. Вывод: ничего из того, что сказано в телеграм-каналах об экономической диверсии, не минет каждого. Это никоим образом не повлияет только на провластные структуры, только на государственные предприятия. Это повлияет на каждого человека. Пример этого — призыв к действиям, которые приведут к девальвации. Что такое девальвация, мы все знаем. Беднее станет каждый гражданин, — аргументировал первый вице-премьер.

Такие действия Николай Снопков назвал «экономическим самоубийством».

— В тоге это все приводит к вымыванию золотовалютных резервов, невозможности рассчитываться по текущим долгам, а затем — преддефолтное состояние и дефолт. Соответственно это падение стоимости активов государства. И в конце приходят люди, с запада, с севера, юга или востока, и за копейки покупают наши основные активы, — заявил он.

Дальше используя относительные преимущества страны, в том числе высококвалифицированную рабочую силу, белорусов начнут использовать, снижая зарплату, увольняя, считает первый вице-премьер.

Снопков уверен, что Нацбанк по-прежнему способен обеспечивать макроэкономическую стабильность в стране.