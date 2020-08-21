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Александр Лукашенко встречается с трудовым коллективом холдинга

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент посещает агрокомбинат "Дзержинский" Перспективы развития крупного агрохолдинга и ход уборочной кампании в стране. Сегодня эти темы в центре внимания главы государства - президент с рабочей поездкой...

Перспективы развития крупного агрохолдинга и ход уборочной кампании в стране. Сегодня эти темы в центре внимания главы государства - президент с рабочей поездкой в Минской области. Александр Лукашенко посещает агрокомбинат "Дзержинский". Это крупное агропромышленное объединение, которое включает в себя не только птицефабрику, но и несколько производственных площадок, а также сельскохозяйственные филиалы. Специализируются они на мясе и зерновых. В холдинге также занимаются рыбоводством, оптовой и розничной торговлей мясными продуктами.Президенты доложили о финансовых показателях и возведении новых сельскохозяйственных объектов. Строятся три молочно-товарные фермы, несколько птицеводческих объектов, птичники, производство по выращиванию и переработке мяса индейки. Несмотря на весь негатив от пандемии, агрокомбинат работает стабильно - прибавил и в производстве продукции, и в экспорте. Под крылом холдинга трудится более 4 тысяч человек, средняя зарплата превышает тысячу рублей. Это хороший пример модернизации сельского хозяйства.Разговор идет на самые насущные темы. Кроме того, завершается уборочная кампания - оперативную информацию по жатве рассказал профильный министр. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что теперь важно вовремя начать посевную кампанию.