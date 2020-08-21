ЕС призвал белорусские власти пойти на диалог: Будущее Беларуси должен определять ее народ

Источник материала: Tut.by

ЕС просит власти Беларуси закрыть уголовное дело против Координационного совета, призывает найти выход из кризиса посредством прекращения насилия, деэскалации и национального диалога.





— Как Европейский cоюз неоднократно заявлял, будущее Беларуси должен определять народ Беларуси. Только мирный и демократический процесс может обеспечить устойчивые решения. Важно, чтобы власти Беларуси обеспечивали условия и безопасное пространство для диалога, — приводятся словам пресс-секретаря ЕС по иностранным делам и политике безопасности на официальной странице Представительства ЕС в Беларуси.

ЕС ожидает, что власти Беларуси закроют уголовное дело и пойдут на диалог «для продвижения к мирному выходу из текущего кризиса при полном соблюдении демократических и фундаментальных прав народа Беларуси».

— Координационный совет, в который входят представители разных слоев белорусского общества, обратился к властям с призывом к диалогу, и власти ответили возбуждением уголовного дела. Таким образом власти Беларуси вновь прибегли к запугиванию по политическим мотивам. Гражданское общество и участники дискуссий о будущем Беларуси должны быть защищены от произвольных арестов и насилия, — говорится в сообщении.