Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 21 авг – Sputnik, Инна Гришук. Строители крупного государственного предприятия ОАО "Гродножилстрой" с 21 августа начали официальную бессрочную забастовку, об этом уведомил стачечный комитет предприятия.

До этого большая часть работников в течение недели присутствовали на объектах, но не выполняли свою работу, требуя отставки действующего президента.

Забастовку объявили официально

Официальное уведомление о начале бессрочной забастовки представители стачечного комитета предприятия направили руководству и в гродненский горисполком 20 августа.

В уведомлении говорится, что забастовка начинается в 8 часов утра 21 августа и продлится до тех пор, пока не будут выполнены перечисленные требования. Их четыре – это отставка действующего президента и главы МВД, назначение новых честных выборов, возбуждение уголовных дел по каждому факту превышения должностных полномочий работниками органов МВД с привлечением представителей общественности, освобождение всех задержанных после 9 августа и политических заключенных.

"Мы заявляем, что проведением забастовки не посягаем на национальную безопасность и не призываем к нарушению общественного порядка. Проведение забастовки является мирным и свободным волеизъявлением работников", – сказано в уведомлении.

Работодатель считает забастовку незаконной

К вечеру на "Гродножилстрой" стали появляться листовки, в которых от имени администрации говорилось: "объявленная забастовка противоречит требованиям законодательства". Руководство предупреждало, что указанные в уведомлении о забастовке требования можно решить другими способами, без приостановки производства. За невыход на работу обещали наказать по нормам трудового кодекса.

Директор ОАО "Гродножилстрой" Олег Ушкевич сообщил, что по телефону не будет ничего комментировать. И добавил: "Все у нас есть официально в облисполкоме".

Сколько бастующих, точно не известно

Как рассказал Sputnik представитель стачечного комитета Гродножилстрой, с утра пятницы забастовка началась.

"Идет сильное давление на работников, некоторые начинают работать. Больше я вам ничего сказать не смогу", – отметил представитель стачкома.

Точное количество работников, которые поддержали официальную забастовку, стачком сможет узнать только к концу рабочего дня, поскольку на людей началось оказываться давление, и многие могли отозвать свои подписи. Изначально, по информации на вечер 20 августа, проведение забастовки поддержали 2/3 коллектива.

Как ранее писал Sputnik, строители организации выдвинули свои требования и отказались работать еще 13 августа. В течение недели они находились на строительных объектах, но не выполняли работу. Почти каждый день проходили встречи коллектива с директором и руководством облисполкома.