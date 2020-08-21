«Преступный он, не преступный». Министр обороны рассуждал о приказах, аудиозапись попала в СМИ

Источник материала: Tut.by

В среду, 19 августа, в Центральном доме офицеров в Минске состоялось совещание главы оборонного ведомства Беларуси Виктора Хренина с высшим командным составом белорусской армии. Издание «Наша ніва» утверждает , что участники встречи прислали в редакцию ее аудиозапись, где содержатся неоднозначные высказывания и утверждения министра. Эту информацию также прокомментировали в Министерстве обороны.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщает «Наша ніва», Виктор Хренин в первой части своего часового выступления повторял многие тезисы, озвучиваемые Александром Лукашенко, другими должностными лицами, а также государственными СМИ. В частности, он говорил о попытках силового захвата власти с 9 по 12 августа, предпринятых организованными группами, вооруженными коктейлями Молотова, ножами и прутьями, а затем о переходе «деструктивных сил» к новой тактике цепей солидарности, забастовок и оказания информационно-психологического давления на силовиков и членов избирательных комиссий. По его словам, «деструктивные СМИ» демонизируют правоохранителей, а также тиражируют заявления западных политиков из США, Польши и Литвы, освещая результаты выборов в негативном ключе.

Хренин в своей речи также оперировал цифрами. Сначала он заявил о поддержке Лукашенко не только в Беларуси, но также и в Украине, обосновав это тем, что неким украинским телеканалом был проведен опрос, и 455 тысяч, или 91%, его участников поддержали белорусского президента, что, по мнению министра, является следствием понимания украинцами последствий протестов на примере войны на Донбассе. Затем он сказал, что митинг 16 августа в Минске возле стелы «Минск — город-герой», заявленный как более чем 200-тысячный, на самом деле насчитывал не более 40 тысяч участников. Такие выводы, по его словам, можно сделать из анализа снимков российских Воздушно-космических сил.

— Участники шествий — это активное абсолютное меньшинство. Это те самые 10−12%, которые проголосовали за Тихановскую, — заявил министр обороны Беларуси.

Также он заявил, что оппозиция планирует, придя к власти, выйти из СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, ОДКБ, запретить российские телеканалы, заменив их прибалтийскими и украинскими, перевести образование на белорусский язык, а также создать в Беларуси автокефальную православную церковь.

Затем Хренин продолжил рассуждения над текущей политической ситуацией. По его мнению, создатели концепции цветных революций извлекли уроки из двух мировых войн и пришли к мнению о невозможности достичь своих целей с помощью мощных армий и массового насилия. Однако, как заявляет министр, политтехнологи по-прежнему вынашивают замыслы по нашему постепенному уничтожению.

— У нас у каждого есть протестный потенциал. Стоит диван дома, через два года — ай, нужно переставить в другой угол. Это протестный потенциал, политтехнологи это понимают.

По мнению Хренина, для реализации этих всех целей ведется активная работа, а на территории Украины готовятся боевики. Также он высказался насчет призывов оппозиционных политиков к силовым структурам не исполнять преступные приказы, назвав их призывами к измене.

— Те люди, которые уходят от нас, их немного. Перекрасились быстро, начинают нас грязью поливать. Те политтехнологи, которые пишут тексты Тихановской, ставят вопрос: армия, вы с народом? будете вы стрелять против народа? Нас призывают, в том числе и Тихановская, которая говорит: «Не выполняйте преступные приказы». Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона — не выполнять приказы. Преступный он, не преступный — мы люди военные. Государственная система не развалена, работает, президент избран.

Также он описал угрозы, которые поступают некоторым офицерам и то, что он приказал выдавать им боевое оружие.

Виктор Хренин сравнил действия армии в нынешней ситуации с записанными в воинском уставе обязанностями часового при появлении нарушителя и регламентом применения им оружия.

— Часовой при появлении нарушителя обязан подать команду: «Стой, кто идет?». Мы ее подали, мы видим, кто идет. В уставе далее написано, что если нарушитель и дальше продолжает движение, часовой обязан дать команду: «Стой, стрелять буду!» Практически мы уже подаём эту команду, чтобы остановить дальнейшее движение нарушителя. Но даже если после этого нарушитель продолжает движение, часовой обязан сделать предупредительный выстрел вверх. Чтобы мы не сделали выстрел на поражение. Но если будет продолжать дальше, то мы его сделаем…

Продолжая аналогию, министр обороны заявил, что в случае исполнения всех команд часовым, или если ему угрожает опасность, он обязан применять оружие на поражение.

— Жутко не хочется этого делать, но это обязанность часового, это долг нас с вами — армии. Может, некоторые этого хотят, чтобы потом нас, меня, обвинить в геноциде против собственного народа, потому что когда применяется оружие, гибнут мирные люди.

Министр даже не исключил возможность вооруженного конфликта и гражданской войны в нашей стране.

— Да, это всё понятно, да, мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт, на сегодня это уже реальность.

Позднее Министерство обороны Беларуси прокомментировало эти сообщения, заявив, что никакого закрытого совещания не проводилось, а министр выступал в рамках планового информирования.

Также в министерстве прокомментировали то, что многими слова Хренина были интерпретированы как убеждение офицеров выполнять любые, даже преступные распоряжения руководства, приведя выдержку из пункта 35 Устава внутренней службы вооруженных сил Беларуси, где говорится, что «приказ — обязательное для выполнения, выраженное в строгом соответствии с законодательством устное или письменное повеление начальника». Также минобороны напомнило, что применение армии четко регламентировано законами и военной доктриной Беларуси.

В заявлении Министерства обороны не содержится официального однозначного опровержения слов, приведенных в материале издания «Наша ніва» на основании имеющейся у него аудиозаписи.