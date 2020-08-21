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Лаевский: СК в рамках расследования дела про Координационный совет должен расследовать и факты пыток

21.08.2020 18:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Центральный аппарат СК в рамках расследования дела про Координационный совет должен будет возбуждать уголовные дела и расследовать пытки, о которых написано в резолюции совета. Об этом после допроса в СК адвоката Максима Знака у себя в Facebook написал его защитник Дмитрий Лаевский.


Максим Знак и Дмитрий Лаевский перед допросом в СК, Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Лаевский рассказал, что допрос в Следственном комитете сегодня начался с требования защиты о прекращении расследования.

— Ведь предположение о том, что деятельность Координационного совета может являться «неконституционной», нетрудно опровергнуть, обратившись к статьям 4 и 33 Конституции. Эти две статьи определяют, что демократия в Беларуси осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений, при этом каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. А поскольку деятельность Координационного совета имеет такую серьезную конституционную основу, а цели и методы совета — правомерны, то преступление отсутствует, — считает Лаевский.

Адвокат отмечает, что создание целой следственной группы из следователей с высокими званиями для расследования дела про Координационный совет лишь с первого взгляда кажется чрезмерным.

— В ходе расследования следователи будут выяснять, по какой причине создан совет и чего он добивается. При этом следователи обнаружат в резолюции совета, что «правоохранительные органы применяли к участникам акций недопустимое насилие, что привело к человеческим жертвам. По отношению к задержанным применялись пытки». Узнав такое, следователи согласно УПК, обязаны будут проверять эти сведения, ведь нельзя же пройти мимо столь серьезных фактов. А поскольку даже в интернете опубликовано множество доказательств пыток, то будет уж совсем неловко не заметить это. Поэтому Центральный аппарат СК в рамках расследования дела про Координационный совет должен будет возбуждать уголовные дела и расследовать пытки. Верю, что в СК есть офицеры с правильными жизненными понятиями, которые не пройдут мимо. Во всяком случае, проверим, так ли это, — заявил Дмитрий Лаевский.

Напомним, 20 августа генпрокурор Александр Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

21 августа на допрос в Следственный комитет в качестве свидетелей по делу вызывали членов Координационного совета Максима Знака и Сергея Дылевского.

 
 
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Адвокат Дмитрий Лаевский отмечает, что в ходе расследования следователи будут выяснять, по какой причине создан совет и чего он добивается. При этом следователи...
 
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