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Лаевский: СК в рамках расследования дела про Координационный совет должен расследовать и факты пыток
21.08.2020 18:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Центральный аппарат СК в рамках расследования дела про Координационный совет должен будет возбуждать уголовные дела и расследовать пытки, о которых написано в резолюции совета. Об этом после допроса в СК адвоката Максима Знака у себя в
Лаевский рассказал, что допрос в Следственном комитете сегодня начался с требования защиты о прекращении расследования.
— Ведь предположение о том, что деятельность Координационного совета может являться «неконституционной», нетрудно опровергнуть, обратившись к статьям 4 и 33 Конституции. Эти две статьи определяют, что демократия в Беларуси осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений, при этом каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. А поскольку деятельность Координационного совета имеет такую серьезную конституционную основу, а цели и методы совета — правомерны, то преступление отсутствует, — считает Лаевский.
Адвокат отмечает, что создание целой следственной группы из следователей с высокими званиями для расследования дела про Координационный совет лишь с первого взгляда кажется чрезмерным.
— В ходе расследования следователи будут выяснять, по какой причине создан совет и чего он добивается. При этом следователи обнаружат в
Напомним, 20 августа генпрокурор Александр Конюк
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК
21 августа на допрос в Следственный комитет в качестве свидетелей по делу вызывали членов Координационного совета Максима Знака и Сергея Дылевского.
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Лаевский: СК в рамках расследования дела про Координационный совет должен расследовать и факты пыток
Адвокат Дмитрий Лаевский отмечает, что в ходе расследования следователи будут выяснять, по какой причине создан совет и чего он добивается. При этом следователи...
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