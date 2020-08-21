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В суд от имени Тихановской подали жалобу о непризнании выборов и 25 папок с доказательствами нарушений
21.08.2020 20:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Адвокат Максим Знак подал в Верховный суд жалобу от имени Светланы Тихановской о признании выборов 9 августа недействительными.
Как
Ответ должен поступить в течение 5 дней.
Напомним, жалоба в ЦИК, поданная в первые дни после выборов, не была удовлетворена.
Ранее о том, что будут подавать жалобы в Верховный суд, заявили Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев. Сергей Черечень также говорил, что не видит оснований признать итоги выборов. Нормальной электоральной процедуры — законной и мирной — не состоялось. По всей стране поступают свидетельства о множественных нарушениях и о невозможности ознакомиться с реальными результатами голосования. Однако отметил, что пока в стране нет судов по политическим вопросам, поэтому в Верховный суд он жалобу подавать не будет.
Напомним, 14 августа ЦИК
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В суд от имени Тихановской подали жалобу о непризнании выборов и 25 папок с доказательствами нарушений
Ранее о том, что будут подавать жалобы в Верховный суд, заявили Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев. Сергей Черечень также говорил, что не видит оснований признать...
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