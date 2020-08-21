В суд от имени Тихановской подали жалобу о непризнании выборов и 25 папок с доказательствами нарушений

Источник материала: Tut.by

Адвокат Максим Знак подал в Верховный суд жалобу от имени Светланы Тихановской о признании выборов 9 августа недействительными.



Фото: t.me/viktarbabarykaofficial

Как сообщает телеграм-канал Виктора Бабарико, к сегодняшней жалобе подано 25 увесистых папок с доказательствами нарушений во время избирательной кампании.

Ответ должен поступить в течение 5 дней.

Напомним, жалоба в ЦИК, поданная в первые дни после выборов, не была удовлетворена.

Ранее о том, что будут подавать жалобы в Верховный суд, заявили Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев. Сергей Черечень также говорил, что не видит оснований признать итоги выборов. Нормальной электоральной процедуры — законной и мирной — не состоялось. По всей стране поступают свидетельства о множественных нарушениях и о невозможности ознакомиться с реальными результатами голосования. Однако отметил, что пока в стране нет судов по политическим вопросам, поэтому в Верховный суд он жалобу подавать не будет.

Напомним, 14 августа ЦИК огласил окончательные результаты выборов. За Лукашенко проголосовали 80,1% (4 661 075 человек), за Тихановскую — 10,1% (588 622 человека), за Дмитриева — 1,21% (70 671 человек), за Канопацкую — 1,67% (97 489 человек), за Черечня — 1,14% (66 613 человек). Против всех — 4,59% (267 360 человек).