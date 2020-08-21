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Не разрушить то, что создавалось десятилетиями

В Беларуси осталось убрать 9% площадей

Новый комплекс по выращиванию и переработке индейки

Наггетсы, митболы, бургеры - белорусские фуд-новинки

К работе - с душой

200 наименований собственной продукции

Президент продегустировал продукцию агрокомбината

В Беларуси откроется первый экорынок

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вопросы продовольственной безопасности. Президент сегодня посетил агрокомбинат "Дзержинский" Президент сегодня посетил агрокомбинат "Дзержинский", предприятие с 40-летней историей. Специализация многоотраслевая. Но главный акцент - на производстве и...

Президент сегодня посетил агрокомбинат "Дзержинский", предприятие с 40-летней историей. Специализация многоотраслевая. Но главный акцент - на производстве и переработке мяса цыплят-бройлеров. Только представьте: сегодня комбинат изготавливает пятую часть всех выпускаемых в Беларуси продуктов из мяса птицы, а в ассортименте более 200 видов собственного производства! Конечно, сегодня во всех смыслах говорили о насущных вопросах. Абстрагироваться все равно не получается. Фон общественно-политической обстановки дает о себе знать. Все люди разные - и разные реакции на события в стране. Поэтому так важен диалог.Наши журналисты пообщались с трудовым коллективом предприятия - узнали о настроениях и, конечно, спросили, в том числе у руководства, о планах. Подробности в следующем репортаже.РассказываетНа агрокомбинате "Дзержинский" кипит работаИзвестный факт: на любую президентскую съемку журналисты всегда приезжают на несколько часов раньше, чем сам глава государства. Но очевидно сейчас важно не только сделать какие-то подсъемки заранее, главное - пообщаться с людьми! Как говорится, на злобу дня. Учитывая последние события, мы были готовы услышать разные настроения. В агрокомбинате "Дзержинский" коллектив большой, столько же мнений. Но если сразу к делу - бастующих тут нет."Дзержинский" - объединение многопрофильное. Птицефабрика, несколько производственных площадок, а также сельхозфилиалы. Специализируются они на мясе и зерновых. Славятся и своим молоком, исключительно класса экстра. Без пастеризации такой продукт хранится в холодильнике около недели. Здесь, в Дзержинском районе, побывали три президента и сотни официальных делегаций из разных стран. Такое внимание из-за рекордных показателей по надоям и финансовой эффективности. Наш президент тоже приезжал не раз. Что говорить… В АПК это предприятие - идеал. Главное не разрушить в одночасье все, что создавалось десятилетиями.Здесь же сегодня министр сельского хозяйства. На недавнем Совбезе, кроме национальной, был поднят и вопрос нашей продовольственной безопасности. Министр расскажет: в стране осталось убрать всего 9% площадей, по зерновым госзаказ почти выполнен. Да и с гречкой, которая на старте пандемии расходилась на ура, тоже проблем нет.Принцип: От поля до прилавкаВ "Дзержинском" замкнутый цикл производства, как говорят, от поля до прилавка. Это и позволяет контролировать качество продукции на всех этапах, оставаться независимыми от поставщиков сырья. В итоге получается продукт, который радует покупателей вкусом и ценой.Есть у агрокомбината стратегия на следующие 5 лет. Сразу в нескольких районах Минской области идет строительство. Например, новый комплекс по выращиванию и переработке индейки появится в Копыльском районе. В год планируют получать до 6 тысяч тонн мясной продукции. Новое производство - это и новые рабочие места. Их будет около полутысячи. Первые поставки белорусской индейки запланированы в Россию.С этих линий сходит готовый продукт из мяса птицы или полуфабрикат, достаточно просто поместить в духовку или микроволновку. Хозяйки оценили. Самое передовое оборудование позволяет компании расширить ассортимент продукции, а значит - предложить потребителям фуд-новинки. Например, куриные наггетсы или бургеры.Это видно - люди к своей работе относятся с душой. И в то же время очень ею дорожат. Многие в этом коллективе трудятся по 15 лет. И это понятно почему, достойные условия, зарплата. На волне последних событий, признаются, были разные эмоции. Но чисто по-человечески здравого смысла и добрых слов - это именно то, чего сейчас так не хватает в обществе.Сеть фирменных магазинов бренда насчитывает около 70 торговых объектов формата "у дома". В ассортименте 200 наименований. "Дзержинский" - одно из немногих предприятий в стране, у которого есть сертификат "халяль". Причем не только на мясо птицы, но и на колбасные изделия и полуфабрикаты. Поэтому продукцией стали интересоваться страны Северной Африки и Ближнего Востока. Одним из первых предприятие получило доступ на китайский рынок. Постоянные отгрузки в Россию, Кыргызстан, Казахстан, Украину не просто были, но и увеличились в период мировой пандемии.В колбасу здесь добавляют коньяк, а в рулеты чернослив и курагу. Но, как говорится, лучше один раз попробовать!Президент пообщался и с трудовым коллективом. Прозвучали и впечатления - ответ на традиционный вопрос: почему приехал именно сюда? Прокомментировал Александр Лукашенко и текущую ситуацию.Уже скоро в Беларуси откроется первый экорынок.На прилавках будет и продукция агрокомбината "Дзержинский". Предприятие разработало линейку из мяса дичи. Своя - заметная на общем фоне - ниша такому товару гарантирована.