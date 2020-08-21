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Тихановская не намерена выдвигаться на пост президента в случае новых выборов
22.08.2020 06:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Светлана Тихановская считает, кризис в Беларуси должен разрешиться без вмешательства извне. Она также заявила, что не планирует выдвигаться на пост главы государства в случае новых выборов. Об этом она рассказала в
Отвечая на вопрос, какую страну, человека или организацию она видит в переговорах с властями Беларуси, Тихановская ответила:
— Этот вопрос должен решаться внутри страны без вмешательства извне. Именно для этой цели был создан Координационный совет, который должен выступить в роли посредника для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров.
— А вы будете сами баллотироваться в случае новых выборов или, может быть, ваш муж, который сейчас находится за решеткой?
— Безусловно, освобождение политзаключенных — это требование всех бастующих, всего белорусского народа. Я не планирую сама [выдвигаться].
— Уже наелись этой политикой?
— Более чем.
Напомним, Светлана Тихановская 10 августа в сопровождении адвоката
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Отвечая на вопрос, какую страну, человека или организацию она видит в переговорах с властями Беларуси, Тихановская ответила, что этот вопрос должен решаться внутри...
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