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Тихановская не намерена выдвигаться на пост президента в случае новых выборов

22.08.2020 06:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская считает, кризис в Беларуси должен разрешиться без вмешательства извне. Она также заявила, что не планирует выдвигаться на пост главы государства в случае новых выборов. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Белсат».


Фото: «Белсат»

Отвечая на вопрос, какую страну, человека или организацию она видит в переговорах с властями Беларуси, Тихановская ответила:

— Этот вопрос должен решаться внутри страны без вмешательства извне. Именно для этой цели был создан Координационный совет, который должен выступить в роли посредника для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров.

— А вы будете сами баллотироваться в случае новых выборов или, может быть, ваш муж, который сейчас находится за решеткой?

— Безусловно, освобождение политзаключенных — это требование всех бастующих, всего белорусского народа. Я не планирую сама [выдвигаться].

— Уже наелись этой политикой?

— Более чем.

Напомним, Светлана Тихановская 10 августа в сопровождении адвоката пришла в ЦИК с жалобой на проведение выборов. Проведя там несколько часов с представителями госорганов, она покинула здание одна через другой вход. Тогда же председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик рассказал, что силовики охраняли объединенный штаб в день выборов в целях предотвратить покушение на жизнь Тихановской. На следующий день стало известно, что кандидат в президенты находится в Литве. Было распространено видео, в котором Тихановская по бумажке зачитывает текст с призывом к ее сторонникам отказаться от массовых протестов, однако появились сомнения в том, что это обращение было сделано добровольно.

 
 
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Отвечая на вопрос, какую страну, человека или организацию она видит в переговорах с властями Беларуси, Тихановская ответила, что этот вопрос должен решаться внутри...
 
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