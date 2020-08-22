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Лукашенко пригрозил бастующих «Беларуськалия» заменить шахтерами из Украины. Там ответили
22.08.2020 06:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лукашенко заявил, что желающие могут бастовать. Однако всегда найдутся те, кто заменит их на рабочем месте. Об этом он сказал, общаясь с работниками агрокомбината «Дзержинский».
Александр Лукашенко заявил, что достаточно специалистов, в том числе в соседних странах, и их при необходимости можно привлечь на работу.
— Что вы бастуете? Хорошо, бастуете — ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных, — заявил Лукашенко, комментируя забастовки в том числе и на «Беларуськалии».
Глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец
— Шахтеры — одна из самых солидарных каст в мире. И никто не собирается ехать в Беларусь и выступать в роли штрейкбрехеров, — добавил Волынец.
Он также пожелал горнякам Солигорска выдержать давление и добиться, чтобы уважали их права и свободы.
— Мы не раз в Украине оказывались в трудном положении, но добились права свободно выходить на забастовки, на митинги, у нас свободные выборы. Желаем и вам добиться соблюдения ваших прав и свобод.
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Глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец опроверг слова Лукашенко, что украинские шахтеры...
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