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Viber закрыл свой офис в Минске

22.08.2020 10:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Офис Viber в Минске закрыт, заявил в интервью Forbes гендиректор владельца сервиса, компании Rakuten Viber Джамел Агауа.

Агауа пояснил, что решение было принято после того, как правоохранители пришли в офисы компаний "Яндекс" и Uber.

"Наш офис был затронут ситуацией, так как он находится очень близко к месту протестов. И мы решили незамедлительно закрыть наш офис в Минске и попросить людей работать удаленно", - заявил Агауа.

Он также рассказал, что два сотрудника компании были задержаны в Минске в дни, когда проходили протесты. Однако, по словам главы Rakuten Viber, эти люди были задержаны без всякой причины.

Кроме того, на закрытие офиса повлияла блокировка интернета в Беларуси 9-12 августа. "На прошлой неделе не было интернета, и было еще сложнее получить достоверную информацию от людей, проверить, в безопасности ли они. Это причина, по которой мы решили закрыть наш офис на прошлой неделе на время", - сказал Агауа и добавил, что сейчас сотрудники работают удаленно, из дома.

Агауа рассказал о планах удвоить инвестиции в Беларусь, но ситуация в стране заставила отойти от курса. "Может быть, если ситуация не улучшится, мы не будем больше инвестировать в Беларусь", - сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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На решения повлияла ситуация в республике, в компании заявляют, что могут и вовсе отказаться от инвестиций в Беларусь.
 
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