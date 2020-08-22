|
В Гомельской области убирают спаржевую фасоль
22.08.2020 12:27 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTАграрии Гомельской области приступили к уборке спаржевой фасоли. В этом году, по словам специалистов , урожай не такой высокий, сказалась засушливая погода - влаги в земле в семь-восемь раз меньше нормы. В хозяйстве "Брилево" урожайность почти 50 центнеров с гектара. Спаржевую фасоль убирают партиями по десять тонн. Именно столько способна переработать за смену линия заморозки, которая находится в шаговой доступности от полей.
Ирина Бичан, ведущий инженер КСУП "Брилево": "Очень хорошее качество. Плюс нашей продукции в том, что поля рядом. Итак, он приходит быстро. Хорошие, свежие, эластичные бобы. Поэтому и на выходе тогда получается заморозка хорошего качества".
Шоковая заморозка способна сохранить качество продукта в первозданном виде до нового урожая. В этом году местные аграрии планируют заморозить не менее трехсот тонн спаржевой фасоли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аграрии Гомельской области приступили к уборке спаржевой фасоли. В этом году, по словам специалистов , урожай не такой высокий, сказалась засушливая погода - влаги...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)