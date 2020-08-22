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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомельской области убирают спаржевую фасоль Аграрии Гомельской области приступили к уборке спаржевой фасоли. В этом году, по словам специалистов , урожай не такой высокий, сказалась засушливая погода - влаги...

Аграрии Гомельской области приступили к уборке спаржевой фасоли. В этом году, по словам специалистов , урожай не такой высокий, сказалась засушливая погода - влаги в земле в семь-восемь раз меньше нормы. В хозяйстве "Брилево" урожайность почти 50 центнеров с гектара. Спаржевую фасоль убирают партиями по десять тонн. Именно столько способна переработать за смену линия заморозки, которая находится в шаговой доступности от полей.Шоковая заморозка способна сохранить качество продукта в первозданном виде до нового урожая. В этом году местные аграрии планируют заморозить не менее трехсот тонн спаржевой фасоли.