«Брестское пиво» наконец-то продали. Кто новый собственник?

Источник материала: Tut.by

Контрольный пакет акций одного из старейших брестских предприятий — ОАО «Брестское пиво» выкупила компания «Мульти Трейд Групп». Об этом сообщает «Вечерний Брест» со ссылкой на антикризисного управляющего ОАО «Брестское пиво» Димитрия Поливко.





ООО «Мульти Трейд Групп» зарегистрировано в Москве. Концерн «Мульти Групп» находится в Ереване. В состав компании входят такие известные предприятия как Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат», ООО «Пивоваренный завод «Котайк» и многие другие. В том числе ООО «БК — Горна Баня» из Софии. Ожидается, что именно эта компания будет развивать производство и выпуск продукции на ОАО «Брестское пиво».

— Действительно, у предприятия появился новый собственник — ООО «Мульти Трейд Групп». Недавно состоялась купля-продажа контрольного пакета акций нашего предприятия. Ранее он принадлежал государству, — сообщил антикризисный управляющий ОАО «Брестское пиво» Димитрий Поливко. — В настоящее время решается вопрос по выходу завода из санации, заключения мирового соглашения с кредиторами. Это необходимо сделать в ближайшее время.

Что представляет собой болгарская компания?

ООО «Бутилирующая Компания — Горна Баня» появилась в 1994 году. В 2009-м ее купил концерн «Мульти Групп» (Армения). Болгары имеют договор на разработку части месторождения минеральной воды в квартале Горна баня города Софии.

Благодаря своей продукции «БК — Горна Баня» стала одним из ведущих производителей бутилированной минеральной и столовой воды, газированных безалкогольных напитков в Болгарии. Восемь лет назад занялась также выпуском фруктовых соков и нектаров, дальнейшим расширением линейки продукции. Компания первой в Болгарии обеспечила офисы минеральной и столовой водой в удобные 19-литровые бутыли (галлоны), предоставила для этого все необходимое оборудование.





Какие планы?

По словам Димитрия Поливко, основное направление работы — выпуск пенного напитка на ОАО «Брестское пиво» сохранится. Наверняка не обойдется без широкого ассортимента минеральной воды и других безалкогольных напитков. Ну и традиционные требования для инвестора: в течение определенного времени сохранить количество работающих и зарплату, вкладывать капитал в дальнейшее развитие.

Напомним, что 30 марта 2020 года Экономический суд Брестской области продлил ОАО «Брестское пиво» срок окончания расчета с кредиторами. Такое решение принято до следующего судебного заседания. Оно запланировано на 30 сентября нынешнего года.

В целом процесс санации на пивзаводе начался в 2014 году. С тех пор не удавалось побороть финансовые трудности в виде большого долга. Ряд объявленных аукционов по продаже акций не состоялся. На «Брестском пиве» начали распродавать некоторое имущество. Поиск нового собственника длился долгое время. Вопрос контролировался на уровне руководства страны. По имеющейся информации, среди претендентов была и белорусская компания.