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Лукашенко: Все идет по плану цветных революций

22.08.2020 11:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает, что ситуация в Беларуси «идет по плану цветных революций». По его мнению, цель его оппонентов — «отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе». Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране, — сказал Лукашенко. — Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор».

Телеграм-канал пишет, что Лукашенко дал поручение министру обороны и командующему Западным оперативным командованием «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно. С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны».

По мнению Лукашенко, его оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе.

«Вы видите, что они уже тащат сюда „альтернативного президента“, делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест»

 
Теги: Гродно
 
 
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Александр Лукашенко считает, что ситуация в Беларуси «идет по плану цветных революций». По его мнению, цель его оппонентов - «отвлечь от внутренней ситуации и...
 
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