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Лукашенко: Пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность
22.08.2020 13:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко после посещения Гожского полигона приехал в Гродно в пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, где провел совещание с руководством силового блока.
«Впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление», —
По словам Лукашенко, вместо того чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, ему приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки.
«Даже не сказал бы, что внутри страны. Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, — к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — сказал он.
Ранее сегодня Александр Лукашенко
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Лукашенко: Пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность
Александр Лукашенко после посещения Гожского полигона приехал в Гродно в пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, где...
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