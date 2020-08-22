Лукашенко: Пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко после посещения Гожского полигона приехал в Гродно в пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, где провел совещание с руководством силового блока.



Фото: president.gov.by

«Впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление», — приводит его цитату телеграм-канал ОНТ.

По словам Лукашенко, вместо того чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, ему приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки.

«Даже не сказал бы, что внутри страны. Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, — к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — сказал он.

Ранее сегодня Александр Лукашенко посетил Гожский полигон и заявил, что ситуация в Беларуси «идет по плану цветных революций». По его мнению, цель его оппонентов — «отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе». Он также заявил об опасности со стороны НАТО и поручил защитить Гродно.