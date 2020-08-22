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В Гродненской области назначен новый губернатор. Это Владимир Караник
22.08.2020 14:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродненской области новый губернатор. Об этом
Соответствующую кандидатуру Лукашенко предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного совета. Областные депутаты проголосовали в поддержку этого назначения, передает государственное информационное агентство.
До этого пост председателя Гродненского областного исполнительного комитета занимал Владимир Кравцов.
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До этого пост председателя Гродненского областного исполнительного комитета занимал Владимир Кравцов.
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