В Гродненской области назначен новый губернатор. Это Владимир Караник

Источник материала: Tut.by

В Гродненской области новый губернатор. Об этом сообщил Telegram-канал Пул Первого. Им стал Владимир Караник, который до настоящего времени руководил Минздравом.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Соответствующую кандидатуру Лукашенко предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного совета. Областные депутаты проголосовали в поддержку этого назначения, передает государственное информационное агентство.

До этого пост председателя Гродненского областного исполнительного комитета занимал Владимир Кравцов.

