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В Гродненской области назначен новый губернатор. Это Владимир Караник

22.08.2020 14:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненской области новый губернатор. Об этом сообщил Telegram-канал Пул Первого. Им стал Владимир Караник, который до настоящего времени руководил Минздравом.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Соответствующую кандидатуру Лукашенко предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного совета. Областные депутаты проголосовали в поддержку этого назначения, передает государственное информационное агентство.

До этого пост председателя Гродненского областного исполнительного комитета занимал Владимир Кравцов.
 

 
Теги: Гродно
 
 
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До этого пост председателя Гродненского областного исполнительного комитета занимал Владимир Кравцов.
 
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