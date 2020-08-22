Попечители «Имен» призвали власти и общество защитить проект от нападок, дав возможность продолжить работу

Источник материала: Tut.by

Деятельность благотворительной медиаплатформы «Имена» объединила вокруг себя тысячи людей, которые стремятся помочь социально незащищенным группам населения в нашей стране. Проект «Имена» никогда не был вовлечен в политику, его деятельность всегда преследовала только гуманитарные цели. В последние несколько дней мы наблюдаем начинающуюся информационную кампанию по очернению «Имен» и его основательницы Екатерины Синюк.



Фото: Ирина Шатило

Вот только некоторые проекты, над которыми работают «Имена»:

Няня вместо мамы (помощь детям-сиротам, попавшим в больницу)

Патронажная служба в регионах (уход за одинокими престарелыми и людьми с инвалидностью на дому)

Служба помощи людям с БАС (помощь людям с боковым амиотрофическим склерозом)

Помощь бездомным

Центр помощи детям-сиротам Нити дружбы

Выездная служба Белорусского детского хосписа

Убежище для женщин и детей (помощь людям, пострадавшим от домашнего насилия)

Уроки для детей с аутизмом (образовательный проект для педагогов и детей с аутизмом)

Центр медицинской помощи и реабилитации для пострадавших во время мирных демонстраций (помощь в оплате лечения, реабилитации, лекарств).

Дом для детей с онкологией (помощь жильем детям с онкологией и их семьям из регионов, которые приезжают лечиться в Минск)

Геном (помощь детям и взрослым с редкими генетическими заболеваниями)

Поисково-спасательный отряд Ангел (поиск пропавших людей)

Клубный Дом (помощь людям с психическими заболеваниями)

Полный список проектов, которые поддерживают и финансируют ИМЕНА можно найти тут .

— Мы, попечители благотворительной платформы «Имена», крайне возмущены и обеспокоены распространяемой информацией. Мы серьезно опасаемся, что эти информационные атаки могут быть использованы для подрыва репутации проекта и создания препятствий для его деятельности.

Мы выражаем свою полную поддержку деятельности проекта, ее команде и ее основательнице Екатерине Синюк.

У нас никогда не было и нет оснований для сомнений в порядочности и добросовестности Екатерины Синюк и всей команды проекта.

Мы считаем, что проект «Имена» — это наше национальное достояние. В продолжении работы проекта заинтересованы все белорусы вне зависимости от их политических взглядов. Мы призываем общество и органы государственной власти защитить платформу «Имена» от нападок и обеспечить команде проекта все возможности для продолжения его благородной деятельности.

Попечители проекта

Михаил Дубаков, Fibery, CEO

Сергей Бруй, Vizor Games, управляющий партнер, инвестор

Виктор Кузьмин, Vizor Games, CTO

Дмитрий Гурский, Flo, основатель и СЕО

Леонид Лознер, EPAM, сооснователь

Сергей Гончар, MSQRD, основатель

Евгений Невгень, MSQRD, основатель

Николай Шестак, предприниматель

Олег Хусаенов

Сергей Дивин, частная Школа STEAM, соучредитель

Валерий Остринский, член правления сети бизнес ангелов AngelsBand

Ольга Иваненко, бизнес-ангел, фаундер БизнесСтарт

Виталий Волянюк, Probusiness.io, директор, сооснователь.

Екатерина Желтонога, адвокатское бюро Verdict, управляющий партнер

Тимур Латфулин, Wowmaking, сооснователь и CEO

Андрей Яхновец

Вадим Скротский

Антон Маковский, специалист игровой индустрии

Виктор Говако

Матвей Тимошенко

Александр Матвеенко

Винсент Найден, Managing Partner Vizor Games, инвестор

Юрий Мельничек

Андрей Кузьмин, Viplay, управляющий партнер