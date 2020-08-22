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Попечители «Имен» призвали власти и общество защитить проект от нападок, дав возможность продолжить работу
22.08.2020 16:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Деятельность благотворительной
Вот только некоторые проекты, над которыми работают «Имена»:
Полный список проектов, которые поддерживают и финансируют ИМЕНА можно найти
— Мы, попечители благотворительной платформы «Имена», крайне возмущены и обеспокоены распространяемой информацией. Мы серьезно опасаемся, что эти информационные атаки могут быть использованы для подрыва репутации проекта и создания препятствий для его деятельности.
Мы выражаем свою полную поддержку деятельности проекта, ее команде и ее основательнице Екатерине Синюк.
У нас никогда не было и нет оснований для сомнений в порядочности и добросовестности Екатерины Синюк и всей команды проекта.
Мы считаем, что проект «Имена» — это наше национальное достояние. В продолжении работы проекта заинтересованы все белорусы вне зависимости от их политических взглядов. Мы призываем общество и органы государственной власти защитить платформу «Имена» от нападок и обеспечить команде проекта все возможности для продолжения его благородной деятельности.
Попечители проекта
Михаил Дубаков, Fibery, CEO
Сергей Бруй, Vizor Games, управляющий партнер, инвестор
Виктор Кузьмин, Vizor Games, CTO
Дмитрий Гурский, Flo, основатель и СЕО
Леонид Лознер, EPAM, сооснователь
Сергей Гончар, MSQRD, основатель
Евгений Невгень, MSQRD, основатель
Николай Шестак, предприниматель
Олег Хусаенов
Сергей Дивин, частная Школа STEAM, соучредитель
Валерий Остринский, член правления сети бизнес ангелов AngelsBand
Ольга Иваненко, бизнес-ангел, фаундер БизнесСтарт
Виталий Волянюк, Probusiness.io, директор, сооснователь.
Екатерина Желтонога, адвокатское бюро Verdict, управляющий партнер
Тимур Латфулин, Wowmaking, сооснователь и CEO
Андрей Яхновец
Вадим Скротский
Антон Маковский, специалист игровой индустрии
Виктор Говако
Матвей Тимошенко
Александр Матвеенко
Винсент Найден, Managing Partner Vizor Games, инвестор
Юрий Мельничек
Андрей Кузьмин, Viplay, управляющий партнер
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Попечители «Имен» призвали власти и общество защитить проект от нападок, дав возможность продолжить работу
«Мы призываем общество и органы государственной власти защитить платформу "Имена" от нападок и обеспечить команде проекта все возможности для продолжения его...
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