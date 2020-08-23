ЕС не признает легитимность Лукашенко, но продолжит диалог с ним

Источник материала: Tut.by

В Брюсселе не считают Александра Лукашенко законно избранным, но он контролирует правительство, как и глава Венесуэлы Николас Мадуро, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Фото: Reuters

В Евросоюзе не признают легитимность Александра Лукашенко, но видят необходимость в продолжении дипломатической коммуникации с ним. «Лукашенко похож на Мадуро», — заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью испанскому изданию El Pais . Ссылка на публикацию появилась в его микроблоге Twitter в воскресенье, 23 августа.

По словам Борреля, «мы не признаем его [Лукашенко], но мы должны вести с ним диалог». Лукашенко находится в том же положении, что и глава Венесуэлы Николас Мадуро — в Брюсселе не считают, что они были законно избраны. «Нравится вам это или нет, но они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, хотя и не признаем их демократическую легитимность», — отметил Боррель.

Беларусь не должна стать второй Украиной

«Случай Беларуси несопоставим с случаем Украины», — подчеркнул Жозеп Боррель. Он напомнил, что во время Евромайдана украинские «демонстранты несли европейские флаги», а перед Украиной стоял выбор между европейским и российским направлениями во внешней политике. «ЕС не намеревается превратить Беларусь во вторую Украину», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

«Проблема Беларуси не в том, чтобы выбирать между Россией и Европой, а в том, чтобы достичь свободы и демократии», — сказал Жозеп Боррель. В Брюсселе поддерживают стремление белорусов к политическим реформам, но не хотят «выступать в качестве дестабилизирующего фактора».

Ранее, 13 августа, Боррель призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить репрессии против народа и приступить к переговорам с обществом. Если же этого не случится, указал Боррель, ЕС придется пересмотреть отношения с Беларусью и в конечном итоге принять санкции против виновных в насилии, незаконных арестах и фальсификации результатов выборов.