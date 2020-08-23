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ЕС не признает легитимность Лукашенко, но продолжит диалог с ним
24.08.2020 06:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Брюсселе не считают Александра Лукашенко законно избранным, но он контролирует правительство, как и глава Венесуэлы Николас Мадуро, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В Евросоюзе не признают легитимность Александра Лукашенко, но видят необходимость в продолжении дипломатической коммуникации с ним. «Лукашенко похож на Мадуро», — заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в
По словам Борреля, «мы не признаем его [Лукашенко], но мы должны вести с ним диалог». Лукашенко находится в том же положении, что и глава Венесуэлы Николас Мадуро — в Брюсселе не считают, что они были законно избраны. «Нравится вам это или нет, но они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, хотя и не признаем их демократическую легитимность», — отметил Боррель.
Беларусь не должна стать второй Украиной
«Случай Беларуси несопоставим с случаем Украины», — подчеркнул Жозеп Боррель. Он напомнил, что во время Евромайдана украинские «демонстранты несли европейские флаги», а перед Украиной стоял выбор между европейским и российским направлениями во внешней политике. «ЕС не намеревается превратить Беларусь во вторую Украину», — подчеркнул глава европейской дипломатии.
«Проблема Беларуси не в том, чтобы выбирать между Россией и Европой, а в том, чтобы достичь свободы и демократии», — сказал Жозеп Боррель. В Брюсселе поддерживают стремление белорусов к политическим реформам, но не хотят «выступать в качестве дестабилизирующего фактора».
Ранее, 13 августа, Боррель призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить репрессии против народа и приступить к переговорам с обществом. Если же этого не случится, указал Боррель, ЕС придется пересмотреть отношения с Беларусью и в конечном итоге принять санкции против виновных в насилии, незаконных арестах и фальсификации результатов выборов.
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В Брюсселе не считают Александра Лукашенко законно избранным, но он контролирует правительство, как и глава Венесуэлы Николас Мадуро, заявил глава дипломатии ЕС...
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