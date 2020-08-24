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МНС будет получать сведения о доходах и имуществе белорусов в странах СНГ

24.08.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Налоговые органы будут получать информацию о доходах и имуществе белорусов в странах СНГ, соответствующий закон "О присоединении Республики Беларусь к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между государствами – участниками СНГ для осуществления налогового администрирования" опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно закону, белорусское министерство по налогам и сборам с 2021 года начнет обмениваться информацией о доходах и имуществе граждан и юрлиц с коллегами из стран Содружества. Налоговые органы стран СНГ будут сообщать сведения о доходах белорусов от работы по найму, по гражданско-правовым договорам, от дивидендов, роялти, операций с ценными бумагами, продажи недвижимости и компаний и прочего.

© Photo : БелаПАН / Василий Семашко
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Данные будут предаваться в автоматическом режиме. В данный момент обмен информацией о доходах и имуществе граждан происходит только по запросу.

Автоматически налоговые органы стран СНГ будут обмениваться также сведениями о доходах и активах юридических лиц. Кроме того, будет предоставляться информация о суммах уплаченных налогов и сборов.

Документ был подписан в 2018 году. К нему присоединились Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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Теги: Минск
 
 
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Такой информацией белорусское министерство начнет получать от коллег из стран Содружества с 2021 года.
 
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