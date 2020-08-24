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Взыскать заложенное имущество и реализовать его в Беларуси станет проще

24.08.2020 10:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Процедура обращения взыскания на заложенное имущество и его реализации юрлицами, не являющимися микрофинансовыми организациями, упрощена в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Беларуси в понедельник.

Упрощение процедуры предусмотрено положениями Декрета президента Беларуси №2 от 21 мая 2020 года "Об изменении декретов президента Республики Беларусь", они вступают в силу сегодня.

© Sputnik / Виктор Толочко
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К указанным юрлицам относятся государственные: те, которые оказывают бытовые услуги населению, зарегистрированные в сельской местности и те, что осуществляют скупку драгметаллов и камней для пополнения Госфонда.

"В соответствии с Декретом юридические лица (...) наделены правом в случае невозвращения микрозайма, обеспеченного залогом, самостоятельно обратить взыскание на заложенное движимое имущество стоимостью менее 100 базовых величин и его реализовать. Ранее такое право было предоставлено только коммерческим микрофинансовым организациям (ломбардам)", – уточнили в пресс-службе Нацбанка.

Кроме того, документом определено, что порядок осуществления ломбардами и указанными юрлицами операций с драгметаллами и камнями (в том числе, порядок их реализации) устанавливается министерством финансов. Также в рамках реализации норм Декрета Совмином и Нацбанком принято совместное постановление.

"В соответствии с указанным постановлением при осуществлении микрофинансовой деятельности юридическими лицами (...), на них распространяются нормы Правил самостоятельного обращения взыскания на движимое имущество, предназначенное для личного, семейного или домашнего использования, которым обеспечено исполнение обязательств по договору микрозайма и сумма оценки которого не превышает 100 базовых величин, а также его самостоятельной реализации, установленные для коммерческих микрофинансовых организаций", – пояснили представители регулятора.

Предполагается, что упрощение процедуры повысит интерес таких юрлиц к предоставлению гражданам микрозаймов, благодаря чему указанная финансовая услуга станет доступнее для населения.

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Теги: Минск
 
 
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Предполагается, что упрощение процедуры повысит интерес таких юрлиц к предоставлению гражданам микрозаймов и эта услуга станет доступнее для населения.
 
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