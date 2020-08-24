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Вильнюс вручил Минску ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства Литвы

24.08.2020 11:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 августа в МИД был вызван посол Беларуси в Литве, которому была вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литвы, сообщает МИД страны.

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24 августа в МИД был вызван посол Беларуси в Литве, которому была вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литвы, сообщает МИД страны.
 
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