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Вильнюс вручил Минску ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства Литвы
24.08.2020 11:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
24 августа в МИД был вызван посол Беларуси в Литве, которому была вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литвы, сообщает МИД страны.
(Будет дополнено)
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24 августа в МИД был вызван посол Беларуси в Литве, которому была вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литвы, сообщает МИД страны.
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