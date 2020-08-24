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Что происходит в Беларуси 24 августа. Онлайн
24.08.2020 13:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси уже 15 дней продолжаются протесты несогласных с итогами выборов президента. Вчера марши прошли по всей стране, но самый многочисленный был в Минске — на него, несмотря на плохую погоду, собралось более 100 тысяч человек. А в завершении дня нам показали видео с Александром Лукашенко и его сыном с боевым оружием. Подробно о том, что происходило вчера,
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