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Координационный совет: Ковалькову и Дылевского обвиняют в незаконной организации забастовок
24.08.2020 13:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Членов Координационного совета Ольга Ковалькову и Сергея Дылевского обвиняют в незаконной организации забастовок. Члена президиума Лилию Власову сегодня вызывают на допрос в Следственный комитет, заявили члены Совета на пресс-конференции.
Напомним, за полтора часа до пресс-конференции в Минске у проходной МТЗ ОМОН
Лилия Власова напомнила, что Совет — гражданская платформа, в которую объединяются различные слои населения, цель которой — обсудить с властью варианты выхода из политического кризиса.
— Но на Координационный совет оказывается серьезное давление, — сказала Лилия Власова.
(Будет дополнено)
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За полтора часа до пресс-конференции в Минске у проходной МТЗ ОМОН задержал членов Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.
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