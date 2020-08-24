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Цена акций Apple впервые превысила $500

25.08.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Стоимость акций компании Apple увеличилась на треть и впервые превысила 500 долларов за одну ценную бумагу, свидетельствуют данные торгов.

На бирже NASDAQ акции Apple подорожали на 2,8% – до 511 долларов за штуку. Этой отметки стоимость ценных бумаг американской компании достигла впервые в истории.

В августе рыночная капитализация Apple превысила два триллиона долларов, а в конце июля она стала самой дорогой компанией в мире. С начала года акции Apple увеличились в цене почти на 70%.

Компания Apple была основана в 1976 году, она занимается выпуском персональных и планшетных компьютеров, плееров, смартфонов, умных часов и ПО.

 
Теги: Минск
 
 
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В августе рыночная капитализация Apple превысила два триллиона долларов, а в конце июля она стала самой дорогой компанией в мире.
 
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