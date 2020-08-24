ВШЭ: разрыв отношений с РФ приведет к глубокому кризису в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Экономике Беларуси грозит глубокий кризис в случае разрыва отношений с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), к такому выводу пришли эксперты НИУ "Высшая школа экономики".

"В случае отставки Александра Лукашенко лидеры оппозиции вряд ли решатся на полный отказ от интеграции с Россией в рамках Союзного государства и ЕАЭС. Белорусская экономика ориентирована на российских потребителей и энергоресурсы, быстро найти новые рынки сбыта не получится. Разрыв тесных отношений приведет к глубокому кризису", – считают специалисты ВШЭ.

Для российской экономики резкий разрыв связей с Беларусью не будет критическим, предполагает доцент департамента международных отношений ВШЭ Андрей Суздальцев. Москва может заменить белорусскую продукцию силами российской промышленности или импортными товарами.

В то же время для Минска сокращение экономических связей с РФ приведет к коллапсу в разных отраслях промышленности, в частности машиностроительной и пищевой.

По данным исследования, доля России во внешнеторговом обороте Беларуси в последние годы варьируется на уровне 48-49%. РФ является основным импортером белорусского продовольствия, в частности 90% экспорта сыров и молока отправляется в Россию.

К тому же, почти весь машиностроительный экспорт Беларуси также приобретает Москва, отмечается в исследовании. Это продукция минских автомобильного и тракторного заводов – МАЗ и МТЗ, а также троллейбусы и сельскохозяйственные машины.

Значительный источник доходов для белорусских нефтехимических предприятий и национального бюджета – беспошлинные поставки российской нефти, продукты переработки которой частично идут по мировым ценам в западные страны.