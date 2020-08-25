«Публиковать в своей ленте объявления о продаже квартир – грубейшая ошибка». Лайфхаки для работы риэлтеров в соцсетях

Источник материала: realt.by

Нужно ли риэлтеру вести свою страничку «Вконтакте»? Стоит ли агенту по недвижимости выкладывать семейные фото в фейсбуке? Поможет ли пожелание доброго утра продать квартиру клиента? Ответы на эти вопросы попробовали найти спикеры вебинара «Риэлтер в соцсетях: новые кейсы продвижения услуг и объектов», который провел «Международный жилищный конгресс». Мы послушали всех участников встречи и подготовили небольшой «конспект», который может пригодиться специалистам в сфере недвижимости.

Руководитель компании «Полезные Люди» (Череповец) Александр Манзук остановился на конкретной соцсети, а именно – на «Вконтакте». Свой выбор он объяснил тем, что в каждом городе есть своя топ-соцсеть, в которой «сидит» платежеспособная аудитория, имеющая возможность приобретения недвижимости.

По мнению Александра, агенту по недвижимости стоит сосредоточиться на трех видах контента: личном (посты о себе, своей семье, детях, буднях и праздниках, хобби, спорте), полезном (как оценить квартиру, как вести переговоры, как проверить застройщика, как оформить кредит) и продающем (рассказ об офисе, отзывы клиентов, кейсы успешных сделок, банки-партнеры).

– Каждому агенту стоит помнить, что люди, заходящие в социальные сети, не хотят смотреть квартиры, они хотят видеть конкретных людей, хотят следить за их жизнью. Публиковать на своей страничке фотографии квартир и тексты объявлений – грубейшая ошибка риэлтера.

- Чем регулярнее и чаще вы будете появляться в ленте ваших читателей, тем выше будет ваша узнаваемость, а значит и вероятность, что люди обратятся за риэлтерской услугой именно к вам.

Для того, чтобы страница риэлтера в соцсети стала успешной, спикер порекомендовал выдерживать следующую пропорцию постов: 40% – личные, 30% – полезные и 30% – продающие. При этом, полезные и продающие посты лучше публиковать в будние дни, а личные – оставить на выходные. Соблюдать график публикаций поможет «контент-планирование» (в сети множество бесплатных программ).

Кстати, лучше всего читаются посты, появившиеся в сети с 7 до 9 часов утра, с 14 до 16 часов в обед и с 18 до 21 часов вечера.

- Ну а самым сложным и самым топовым контентом сейчас является видео. Начать снимать можно и на собственный телефон. Пускай это будет искренний рассказ о каком-то объекте, профессиональный комментарий какого-то события или видео-обзор вашего офиса. Вы увидите, что отклик с видео-контента – колоссальный.

Также Александр Манзук посоветовал активнее использование возможности платного продвижения постов и интегрировать соцсети «Вконтакте» с CRM-системами.

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