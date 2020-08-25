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«Публиковать в своей ленте объявления о продаже квартир – грубейшая ошибка». Лайфхаки для работы риэлтеров в соцсетях
25.08.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Нужно ли риэлтеру вести свою страничку «Вконтакте»? Стоит ли агенту по недвижимости выкладывать семейные фото в фейсбуке? Поможет ли пожелание доброго утра продать квартиру клиента? Ответы на эти вопросы попробовали найти спикеры вебинара «Риэлтер в соцсетях: новые кейсы продвижения услуг и объектов», который
«В соцсетях люди хотят видеть людей, а не типовые объявления»
Руководитель компании «Полезные Люди» (Череповец) Александр Манзук остановился на конкретной соцсети, а именно – на «Вконтакте». Свой выбор он объяснил тем, что в каждом городе есть своя топ-соцсеть, в которой «сидит» платежеспособная аудитория, имеющая возможность приобретения недвижимости.
– Каждому агенту стоит помнить, что люди, заходящие в социальные сети, не хотят смотреть квартиры, они хотят видеть конкретных людей, хотят следить за их жизнью. Публиковать на своей страничке фотографии квартир и тексты объявлений – грубейшая ошибка риэлтера.
По мнению Александра, агенту по недвижимости стоит сосредоточиться на трех видах контента: личном (посты о себе, своей семье, детях, буднях и праздниках, хобби, спорте), полезном (как оценить квартиру, как вести переговоры, как проверить застройщика, как оформить кредит) и продающем (рассказ об офисе, отзывы клиентов, кейсы успешных сделок, банки-партнеры).
- Чем регулярнее и чаще вы будете появляться в ленте ваших читателей, тем выше будет ваша узнаваемость, а значит и вероятность, что люди обратятся за риэлтерской услугой именно к вам.
Для того, чтобы страница риэлтера в соцсети стала успешной, спикер порекомендовал выдерживать следующую пропорцию постов: 40% – личные, 30% – полезные и 30% – продающие. При этом, полезные и продающие посты лучше публиковать в будние дни, а личные – оставить на выходные. Соблюдать график публикаций поможет «контент-планирование» (в сети множество бесплатных программ).
Кстати, лучше всего читаются посты, появившиеся в сети с 7 до 9 часов утра, с 14 до 16 часов в обед и с 18 до 21 часов вечера.
- Ну а самым сложным и самым топовым контентом сейчас является видео. Начать снимать можно и на собственный телефон. Пускай это будет искренний рассказ о каком-то объекте, профессиональный комментарий какого-то события или видео-обзор вашего офиса. Вы увидите, что отклик с видео-контента – колоссальный.
Также Александр Манзук посоветовал активнее использование возможности платного продвижения постов и интегрировать соцсети «Вконтакте» с CRM-системами.
Как перевести «лайки» в сделки?
Директор по развитию АН «Жилфонд» Максим Омельянчук подробно остановился на том, как получить клиентов из соцсетей.
- Плюсы работы с соцсетями – очевидны. Для того, чтобы получить клиентов «оттуда», вам не нужно создавать отдельный сайт, не нужно оплачивать дорогую рекламу, нужно лишь понять логику той или иной платформы. При этом, риэлтеры часто впадают в две крайности: либо ведут свои аккаунты очень агрессивно, либо вообще забывают про них. Причем, порой один и тот же специалист самостоятельно проходит путь от первой до второй крайности. Сначала риэлтер думает, что, выкладывая много одинаковых объявлений о продаже квартир, сеть можно «перехитрить». А потом, когда закономерно получает падение охватов (соцсеть просто перестает показывать посты аудитории), то решает, что лучше «бросить дурное».
Для того, чтобы перевести «лайки» в сделки, Максим Омельянчук советует раскачивать аудиторию, публиковать разнообразный контент и активно использовать «квизы» (опросы, позволяющие получить контакты опрашиваемых).
К слову, говоря про контакты, директор по развитию АН «Жилфонд» отметил, что несмотря на то, что риэлтеры привыкли много и долго говорить по телефону, эффективность телефонных звонков с каждым месяцем падает.
- Сегодня не отвечать на звонок и не поднимать трубку – это норма. Для того, чтобы коммуникация оставалась эффективной, агентам недвижимости нужно учиться правильно общаться в мессенджерах.
«Большинство агентств не знают, как вести корпоративные страницы»
О том, стоит ли заводить корпоративную страничку в Facebook, коллегам рассказала председатель правления Всеукраинской общественной организации риэлтеров EDC, руководитель проекта Высшая школа директоров агентств недвижимости (Одесса) Наталия Капцова.
- Если вы промониторите бизнес-страницы агентств недвижимости вашего города, вы увидите: все ваши конкуренты ведут бизнес-страницы одинаково плохо. Публикуют десятки однотипных объявлений, либо не публикуют вообще ничего. Дублировать эту неработающую технологию не стоит.
Для того, чтобы создать действительно сильную бизнес-страницу и, в конечном итоге, получать с нее реальные заявки, Наталия советует публиковать по нескольку постов в день, придерживаясь определенного графика.
Так, с утра на страничке агентства недвижимости должен быть юмор либо пожелание доброго утра, в обед – полезная информация (например, советы юриста), либо какая-то постоянная рубрика (например, необычные дома), после обеда – новости отрасли, а перед сном – притчи, цитаты и мотивационные картинки. Что касается выходных, то в эти дни лучше публиковать в соцсетях красивые фото или юмор.
Основной упор руководитель высшей школы директоров агентств недвижимости призывает делать на полезность публикуемой информации. Так, если на вашей бизнес-странице будет много действительно уникального и полезного контента, то вам вообще не придется ничего рекламировать – люди будут приходить к вам сами.
Еще один лайфхак от Натальи Капцовой – придумайте своего корпоративного героя. Пусть обо всех новостях вашей компании рассказывает «кактус Григорий» или «кошка Вера». Эти герои, кстати, уже заняты – именно они ведут успешные бизнес-страницы компаний в России и Украине.
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«Публиковать в своей ленте объявления о продаже квартир – грубейшая ошибка». Лайфхаки для работы риэлтеров в соцсетях
Нужно ли риэлтеру вести свою страничку «Вконтакте»? Стоит ли агенту по недвижимости выкладывать семейные фото в фейсбуке? Поможет ли пожелание доброго утра...
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