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Комбинаты хлебопродуктов перерабатывают урожай зерновых - 2020

26.08.2020 13:19 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Продовольственная безопасность - основа экономической стабильности в государстве. Последняя неделя августа - горячая пора не только для хлеборобов, но и для сельхозпроизводителей. Так, один из крупнейших в стране комбинатов хлебопродуктов  в Слуцке  уже заготовил более 110 тысяч тонн зерна. Сырье сюда привозят с полей всей Минской области. К слову, самый большой каравай зерновых именно в Слуцком районе. Он превысил 160 тысяч тонн. Зерно сушат, очищают и отправляют на хранение. Одно из приоритетных направлений работы - производство комбикормов для всех видов животных. В производстве же хлебопекарной муки свои тренды. 

Кроме того, слуцкое предприятие занимается и производством рапсового масла. Один из крупных экспортных контрактов на поставку этой продукции заключен с Китаем.

 
 
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Продовольственная безопасность - основа экономической стабильности в государстве. Последняя неделя августа - горячая пора не только для хлеборобов, но и для...
 
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