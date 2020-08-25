Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комбинаты хлебопродуктов перерабатывают урожай зерновых - 2020 Продовольственная безопасность - основа экономической стабильности в государстве. Последняя неделя августа - горячая пора не только для хлеборобов, но и для...

Продовольственная безопасность - основа экономической стабильности в государстве. Последняя неделя августа - горячая пора не только для хлеборобов, но и для сельхозпроизводителей. Так, один из крупнейших в стране комбинатов хлебопродуктов в Слуцке уже заготовил более 110 тысяч тонн зерна. Сырье сюда привозят с полей всей Минской области. К слову, самый большой каравай зерновых именно в Слуцком районе. Он превысил 160 тысяч тонн. Зерно сушат, очищают и отправляют на хранение. Одно из приоритетных направлений работы - производство комбикормов для всех видов животных. В производстве же хлебопекарной муки свои тренды.Кроме того, слуцкое предприятие занимается и производством рапсового масла. Один из крупных экспортных контрактов на поставку этой продукции заключен с Китаем.