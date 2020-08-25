Павел Латушко пришел на допрос в Следственный комитет

Источник материала: Tut.by

Член Координационного совета, экс-директор Купаловского театра Павел Латушко в качестве свидетеля пришел на допрос по уголовному делу в Следственный комитет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Здание Центрального аппарата СК еще до приезда Павла Латушко с двух сторон огородили, дежурят экипажи ГАИ, автозаки и сотрудники в штатском.

— Я уверен, что Координационный совет не выполняет никаких действий, которые бы нарушали законодательство РБ, не ставит целью захват власти. Мы ставим только одну цель — чтобы начался диалог по выходу из политического кризиса, в котором оказалась наша страна. Все наши предложения находятся в рамках законодательства и Конституции, — сказал Латушко.

Он также заявил, что возбужденное уголовное дело морально воздействует на членов КС. Это давление, по его мнению, направлено на то, чтобы люди выходили из состава совета. Прежде всего давление осуществляется на президиум совета.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Все сделано для того, чтобы совет как гражданская платформа перестал существовать. Нет другого выхода, кроме как диалог. Я хотел бы сказать про символизм этой ситуации — 4 сентября прошлого года представители центрального аппарата СК всех регионов Беларуси посетили Купаловский театр, спектакль «Ревизор» по пьесе Гоголя. Это такая ирония, знаете, мне кажется, что сегодня общество является реальным ревизором, а не правоохранительная система, потому что фактически на сегодня не возбуждено ни одного уголовного дела из-за пыток в отношении граждан нашей страны во время задержаний и при содержании в изоляторах. Так что мы надеемся, что закон будет прежде всего, — сказал член Координационного совета.

‌Латушко также рассказал историю о здании, в котором находится центральный аппарат СК по адресу Фрунзе, 19.

— Когда я работал министром культуры, проходила его реставрация, планировалось, что в этом здании будет Национальный исторический музей. Позже было принято решение о передаче этого здания СК, я об этом очень жалел, никогда не думал, что вместо НИМ буду навещать в этом статусе СК. Интересно, что в этом здании 19 века находилась плитка 19 века. И я когда-то главе СК говорил, что надо найти эту плитку, мы пошли вместе искать и нашли. И я еще раз повторю, что закон должен быть на первом месте, — сказал Латушко.



Фото: TUT.BY

Напомним, 20 августа генпрокурор Александр Конюк заявил , что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

Ранее в Следственный комитет на допрос в рамках уголовного дела по ст. 361 вызывали членов Координационного совета Максима Знака, Сергея Дылевского и Лилию Власову. Они дали объяснения, подробности из-за подписки сообщить не смогли, по делу они проходят в качестве свидетелей.

На среду, 26 августа, в СК на допрос вызвана Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Двое членов президиума Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский были задержаны 24 августа у проходной МТЗ. Ольга Ковалькова помещена в изолятор на Окрестина, местонахождение Дылевского неизвестно.

Что такое Координационный совет?

14 августа Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание Координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Она заявила , что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В его состав вошли представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги.

В президиум совета вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

До возбуждения уголовного дела Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены совета несколько раз подчеркивали, что Координационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.

После возбуждения уголовного дела Совет направил официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения «требований большинства граждан Беларуси, изложенных в Резолюции [Совета]».