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Более 71 % продукции концерна "Беллесбумпром" идет на экспорт

26.08.2020 13:19 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Концерн "Беллесбумпром" экспортирует более 70 % продукции, около половины из них - в страны дальнего зарубежья. В целом география экспорта охватывает почти 60 государств. Объемы продаж за первое полугодие практически приблизились к аналогичному периоду прошлого года. По оперативным данным, продукции поставлено более чем на 320 млн долларов. Отмечается планомерный рост объемов производства. Так, по итогам семи месяцев года этот показатель превысил миллиард рублей. 

 
 
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Концерн "Беллесбумпром" экспортирует более 70 % продукции, около половины из них - в страны дальнего зарубежья. В целом география экспорта охватывает почти 60...
 
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