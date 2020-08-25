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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 71 % продукции концерна "Беллесбумпром" идет на экспорт Концерн "Беллесбумпром" экспортирует более 70 % продукции, около половины из них - в страны дальнего зарубежья. В целом география экспорта охватывает почти 60...

Концерн "Беллесбумпром" экспортирует более 70 % продукции, около половины из них - в страны дальнего зарубежья. В целом география экспорта охватывает почти 60 государств. Объемы продаж за первое полугодие практически приблизились к аналогичному периоду прошлого года. По оперативным данным, продукции поставлено более чем на 320 млн долларов. Отмечается планомерный рост объемов производства. Так, по итогам семи месяцев года этот показатель превысил миллиард рублей.