|
Белорусские компании нарастят экспорт в Красноярский край
26.08.2020 13:19 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБелорусские компании заинтересованы в экспорте продукции в Красноярский край. Во время бизнес-встречи в Белорусской торгово-промышленной палате представители двенадцати белорусских компаний и предприятий российского региона обсудили сотрудничество в сферах контейнерных железнодорожных перевозок, возможности наращивания экспорта белорусских продуктов питания, а также проектирования, монтажа и обслуживания индивидуальных тепловых пунктов, изготовления станций обезжелезивания воды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские компании заинтересованы в экспорте продукции в Красноярский край. Во время бизнес-встречи в Белорусской торгово-промышленной палате представители ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)