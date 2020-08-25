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Латушко в СК и акции солидарности. Что происходит в стране 25 августа. Онлайн

25.08.2020 10:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-директора Купаловского театра Павла Латушко вызвали на допрос по уголовному делу в СК. На среду — повестка у Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Неравнодушные люди намерены сегодня прийти к СК, чтобы поддержать Латушко. Тем временем ожидается, что во вторник прояснится ситуация с задержанными днем ранее участниками президиума Координационного совета Ольгой Ковалькой и Сергеем Дылевским, а также членом стачкома МЗКТ Александром Лавриновичем.


Фото из телеграм-канала latushka

 
 
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Экс-директора Купаловского театра Павла Латушко вызвали на допрос по уголовному делу в СК. На среду - повестка у Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич....
 
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