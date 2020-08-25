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ЕС вновь обсудит санкции против Беларуси, а глава Европейского совета безрезультатно пробовал связаться с Лукашенко

25.08.2020 14:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Европейском парламенте состоялось внеочередное заседание по ситуации в Беларуси. Заместитель главы внешнеполитического ведомства ЕС Хельга Шмид, отвечая на вопросы парламентариев, заявила, что вопрос санкций против руководства нашей страны будет обсуждаться министрами иностранных дел государств-членов союза на этой неделе. Она также рассказала о попытке руководства ЕС установить контакт с Александром Лукашенко.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Хельга Шмид вновь озвучила позицию ЕС по осуждению насилия против мирных демонстрантов и их незаконных задержаний, а также непризнанию результатов президентских выборов, прошедших с нарушениями.

По ее словам, внешнеполитическое ведомство Евросоюза уже задалось целью подготовить точечные санкции против людей, ответственных за полицейский произвол и фальсификации на выборах, — этот вопрос будет обсуждаться на совещании глав министерств иностранных дел стран ЕС, которое пройдет 27 и 28 августа в Берлине.

Как заявила Шмид, ЕС выступает против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси, а по этому вопросу председатель Европейского совета Шарль Мишель уже вел переговоры с Владимиром Путиным 18 августа. По ее словам, Россия придерживается такой же позиции. Она призвала использовать все возможные площадки для диалога, в том числе ОБСЕ, членами которого являются как Беларусь, так и Россия и заседание которого пройдет в пятницу в Вене. Также она сообщила, что глава Европейского совета безрезультатно пробовал выйти на связь с Александром Лукашенко.

— Глава Европейского совета пытался связаться с Лукашенко, что оказалось невозможным, — заявила Хельга Шмид.

 
 
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В Европейском парламенте состоялось внеочередное заседание по ситуации в Беларуси. Заместитель главы внешнеполитического ведомства ЕС Хельга Шмид, отвечая на...
 
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