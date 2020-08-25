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Кремль внимательно следит за соблюдением интересов бизнеса РФ в Беларуси

25.08.2020 14:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Москва исходит из того, что гражданам и бизнесу России в Беларуси ничто не угрожает, при этом Кремль внимательно следит за соблюдением интересов российского бизнеса в соседней стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно следим, конечно, за безопасностью наших граждан, за безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса, очень внимательно следим за ситуацией. И мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Беларуси", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле угрозу российским компаниям в Беларуси.

© Sputnik / Евгений Биятов
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На вопрос о том, есть ли "красные линии", отступление от которых может привести к изменению позиции России, Песков ответил: "Мы не хотели бы просто сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон интересам нашего бизнеса, создавать какую-то внеконкурентную реальность, это было бы конечно крайне нежелательно. Но, собственно, и поводов для этого никаких на сейчас нет".

Во вторник появилась информация, что "Яндекс" начал эвакуировать своих сотрудников из республики. Руководитель службы корпоративных коммуникаций компании Илья Грабовский рассказал Sputnik, что офис "Яндекса" в Минске продолжает работать в удаленном режиме, некоторые сотрудники покинули город.

Напомним, в середине августа в офисы российского интернет-холдинга "Яндекс" в Минске пришли вооруженные люди в масках, допросили немногочисленных сотрудников, провели обыски и ушли без объяснений. Российское посольство ждет объяснений случившегося от белорусской стороны.

Рефинансирование долга Беларуси

Вопрос рефинансирования каких-либо сегментов белорусского долга ранее ставился на повестку дня, если такое предложение поступит, его рассмотрит Минфин России - это предмет переговоров, отметил пресс-секретарь президента РФ.

© Sputnik Виктор Драчев
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"Вопросы, связанные с предложениями по рефинансированию тех или иных сегментов долга белорусской стороне к российской, они и раньше неоднократно обсуждались, ставились на повестку дня и так далее. Это вопрос абсолютно экономический. Если такие инициативы, такие предложения будут сделаны, они нашим Минфином будут рассматриваться, все это предмет переговоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия рефинансировать белорусский долг, если такое предложение поступит от властей республики.

Во вторник министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов сообщил, что Беларусь в этом году должна выплатить по валютному госдолгу около 3,6 миллиарда долларов. Из них 2 миллиарда - уже выплачены.

"Мы в начале года рефинансировали часть долга. Еще у нас есть в проработке сделки, в том числе с российскими банками здесь. Поэтому мы видим, что в полном объеме все эти платежи мы осуществим", - сказал Селиверстов.

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Теги: Минск
 
 
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