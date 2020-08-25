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Кремль внимательно следит за соблюдением интересов бизнеса РФ в Беларуси
25.08.2020 14:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Москва исходит из того, что гражданам и бизнесу России в Беларуси ничто не угрожает, при этом Кремль внимательно следит за соблюдением интересов российского бизнеса в соседней стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы очень внимательно следим, конечно, за безопасностью наших граждан, за безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса, очень внимательно следим за ситуацией. И мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Беларуси", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле угрозу российским компаниям в Беларуси.
© Sputnik / Евгений Биятов
На вопрос о том, есть ли "красные линии", отступление от которых может привести к изменению позиции России, Песков ответил: "Мы не хотели бы просто сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон интересам нашего бизнеса, создавать какую-то внеконкурентную реальность, это было бы конечно крайне нежелательно. Но, собственно, и поводов для этого никаких на сейчас нет".
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Рефинансирование долга Беларуси
Вопрос рефинансирования каких-либо сегментов белорусского долга ранее ставился на повестку дня, если такое предложение поступит, его рассмотрит Минфин России - это предмет переговоров, отметил пресс-секретарь президента РФ.
© Sputnik Виктор Драчев
"Вопросы, связанные с предложениями по рефинансированию тех или иных сегментов долга белорусской стороне к российской, они и раньше неоднократно обсуждались, ставились на повестку дня и так далее. Это вопрос абсолютно экономический. Если такие инициативы, такие предложения будут сделаны, они нашим Минфином будут рассматриваться, все это предмет переговоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия рефинансировать белорусский долг, если такое предложение поступит от властей республики.
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"Мы в начале года рефинансировали часть долга. Еще у нас есть в проработке сделки, в том числе с российскими банками здесь. Поэтому мы видим, что в полном объеме все эти платежи мы осуществим", - сказал Селиверстов.
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По словам Пескова, в Москве не хотели бы сталкиваться с ситуацией, "когда что-то будет наносить урон интересам нашего бизнеса, создавать какую-то внеконкурентную...
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