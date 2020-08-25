Кремль внимательно следит за соблюдением интересов бизнеса РФ в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Москва исходит из того, что гражданам и бизнесу России в Беларуси ничто не угрожает, при этом Кремль внимательно следит за соблюдением интересов российского бизнеса в соседней стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно следим, конечно, за безопасностью наших граждан, за безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса, очень внимательно следим за ситуацией. И мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Беларуси", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле угрозу российским компаниям в Беларуси.

На вопрос о том, есть ли "красные линии", отступление от которых может привести к изменению позиции России, Песков ответил: "Мы не хотели бы просто сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон интересам нашего бизнеса, создавать какую-то внеконкурентную реальность, это было бы конечно крайне нежелательно. Но, собственно, и поводов для этого никаких на сейчас нет".

Во вторник появилась информация, что "Яндекс" начал эвакуировать своих сотрудников из республики. Руководитель службы корпоративных коммуникаций компании Илья Грабовский рассказал Sputnik , что офис "Яндекса" в Минске продолжает работать в удаленном режиме, некоторые сотрудники покинули город.

Напомним, в середине августа в офисы российского интернет-холдинга "Яндекс" в Минске пришли вооруженные люди в масках , допросили немногочисленных сотрудников, провели обыски и ушли без объяснений. Российское посольство ждет объяснений случившегося от белорусской стороны.

Рефинансирование долга Беларуси

Вопрос рефинансирования каких-либо сегментов белорусского долга ранее ставился на повестку дня, если такое предложение поступит, его рассмотрит Минфин России - это предмет переговоров, отметил пресс-секретарь президента РФ.

"Вопросы, связанные с предложениями по рефинансированию тех или иных сегментов долга белорусской стороне к российской, они и раньше неоднократно обсуждались, ставились на повестку дня и так далее. Это вопрос абсолютно экономический. Если такие инициативы, такие предложения будут сделаны, они нашим Минфином будут рассматриваться, все это предмет переговоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия рефинансировать белорусский долг, если такое предложение поступит от властей республики.

Во вторник министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов сообщил , что Беларусь в этом году должна выплатить по валютному госдолгу около 3,6 миллиарда долларов. Из них 2 миллиарда - уже выплачены.

"Мы в начале года рефинансировали часть долга. Еще у нас есть в проработке сделки, в том числе с российскими банками здесь. Поэтому мы видим, что в полном объеме все эти платежи мы осуществим", - сказал Селиверстов.

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