|
Песков прокомментировал ситуацию с «Яндексом»: Российскому бизнесу в Беларуси ничто не должно угрожать
25.08.2020 13:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кремль очень внимательно следит за обеспечением безопасности и соблюдением интересов российских граждан и бизнеса в Беларуси. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг работы «Яндекса» в Беларуси, пишет ТАСС.
«Мы очень внимательно следим, конечно, за безопасностью наших граждан и безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса, очень внимательно следим за ситуацией. И мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Беларуси», — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что в Москве не хотели бы сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон интересам российских компаний в Беларуси и создавать «внеконкурентную реальность». «Это было бы крайне нежелательно, но, собственно, и поводов для этого никаких сейчас нет», — заключил Песков.
Напомним, все сотрудники минского офиса «Яндекс» работают удаленно, часть покинула город. Об этом 42.TUT.BY
13 августа в офисах «Яндекса» и Uber в Минске
Пресс-служба МВД пока не назвала официальную причину, однако два источника The Bell
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Песков прокомментировал ситуацию с «Яндексом»: Российскому бизнесу в Беларуси ничто не должно угрожать
Он отметил, что в Москве не хотели бы сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон интересам российских компаний в Беларуси и создавать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)