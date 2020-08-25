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Песков прокомментировал ситуацию с «Яндексом»: Российскому бизнесу в Беларуси ничто не должно угрожать

25.08.2020 13:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кремль очень внимательно следит за обеспечением безопасности и соблюдением интересов российских граждан и бизнеса в Беларуси. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг работы «Яндекса» в Беларуси, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

«Мы очень внимательно следим, конечно, за безопасностью наших граждан и безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса, очень внимательно следим за ситуацией. И мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Беларуси», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в Москве не хотели бы сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон интересам российских компаний в Беларуси и создавать «внеконкурентную реальность». «Это было бы крайне нежелательно, но, собственно, и поводов для этого никаких сейчас нет», — заключил Песков.

Напомним, все сотрудники минского офиса «Яндекс» работают удаленно, часть покинула город. Об этом 42.TUT.BY сообщили в пресс-службе компании.

13 августа в офисах «Яндекса» и Uber в Минске прошли обыски. Позже «Яндекс» сообщил, что это были представители ГУБОПиК Республики Беларусь. «Несколько сотрудников „Яндекса“ находились в это время в офисах, — отметила пресс-служба. — В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. В протоколе обыска полная информация о его обосновании не представлена. По окончании обыска сотрудники „Яндекса“ не задерживались».

Пресс-служба МВД пока не назвала официальную причину, однако два источника The Bell утверждают, что оперативники хотели получить данные о поездках сервиса «Такси». Сделать это им не удалось, говорят оба.

 
Теги: Минск
 
 
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Он отметил, что в Москве не хотели бы сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон интересам российских компаний в Беларуси и создавать...
 
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