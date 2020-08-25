Тихановская выступила в Европарламенте: Моя страна в кризисе

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская выступила на внеочередном заседании комиссии по иностранным делам Европейского парламента. В своей речи она напомнила о людях, ставших жертвами чрезмерного насилия и жестокости во время подавления протестов, призвала уважать суверенитет Беларуси, а также выразила готовность к диалогу с белорусскими властями.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Светлана Тихановская выступала перед европейскими парламентариями по видеосвязи, зачитав свое обращение из Вильнюса, где она сейчас находится. В нем она отметила, что уже не менее шести человек стали жертвами протестов в Беларуси, а также напомнила о судьбах пропавших людей.

— Сегодня моя страна, Беларусь, находится в потрясении и кризисе. Мирных демонстрантов незаконно задерживают, заключают под стражу и избивают. Власти используют тактику запугивания, страха и физических угроз. По меньшей мере шесть человек были убиты, десятки пропадают. Это происходит в центре Европы. Нынешний кризис произошел в результате выборов 9 августа. По мнению большинства наблюдателей, избирательный процесс прошел с серьезными нарушениями. Некоторые оппоненты господина Лукашенко, включая моего мужа, заключены под стражу по надуманным обвинениям. Другие вынуждены были уехать из страха преследований.

Тихановская поблагодарила власти ЕС и партии Европейского парламента за их позицию по непризнанию результатов выборов, которые, по ее словам, прошли с существенными нарушениями. По ее словам, теперь в Беларуси началась мирная революция.

— Мы уже не оппозиция, теперь мы большинство. Происходит мирная революция. Революция в Беларуси не геополитическая. Это не пророссийская и не антироссийская революция, не антиевропейская и не проевропейская революция. Это демократическая революция. Это стремление людей решать самостоятельно. Это стремление людей свободно и честно избирать своих лидеров и определять свою судьбу. Революция в Беларуси ненасильственная. Это мирное стремление людей к свободе, самоопределению и основополагающему человеческому достоинству.

Тихановская также призвала все страны мира уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси. Она заявила о своей готовности вести диалог с нынешними властями Беларуси с целью проведения новых, честных и прозрачных выборов, а также напомнила, что для этих целей и было инициировано создание координационного совета.

— Наша цель — провести честные выборы мирно путем диалога. Таким образом я заявляю о готовности вести диалог с властями. Мы готовы назначить переговорщиков. Мы хотим рассмотреть посредничество международных организаций по содействию диалогу. Чтобы содействовать в переходный период я создала национальный координационный совет, включающий все слои белорусского гражданского общества и все стороны политического спектра. К сожалению, власти ответили угрозами и запугиванием в отношении членов совета, в том числе лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. Запугивание не работает. Мы не сдадимся. Мы требуем уважения наших базовых прав. Мы требуем освобождения всех политических заключенных. Мы требуем прекратить насилие и запугивание со стороны властей. Беларусы заслуживают лучшего, Европа заслуживает лучшего, — закончила свое выступление Светлана Тихановская.