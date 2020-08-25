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Клан Гуцериевых за год потерял 2,5 млрд долларов
25.08.2020 15:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российский Forbes представил ежегодный
Белорусский интерес к бизнесу Михаила Гуцериева обусловлен не только его дружескими отношениями с Александром Лукашенко. Гуцериевы имеют ряд активов в Беларуси в сфере нефтетрейдинга, финансов, недвижимости и ИТ. Сейчас их компания «Славкалий» достраивает горно-обогатительный комбинат в Любанском районе.
По расчетам Forbes, за прошедший год совокупное состояние членов семьи Гуцериевых сократилось на 2,45 млрд долларов — до 3,2 млрд долларов. Обладателями крупнейшего капитала являются Михаил Гуцериев (2 млрд), его сын Саид (930 млн) и брат Саит-Салам (250 млн).
Снижение состояния обуславливается следующими факторами: их группа «Сафмар» участвовала в урегулировании долгов Бинбанка перед банком Траст, весенний обвал на нефтяном рынке снизил котировки входящей в группу «РуссНефти», а «коронакризис» обесценил ее проекты в недвижимости. В разгар пандемии семь опустевших гостиниц группы, в том числе «Националь», были переданы под размещение врачей. В четырех из них все расходы взял на себя глава семьи Михаил Гуцериев. По сравнению с прошлым годом незначительно выросли лишь котировки «М.Видео».
Первое место в списке Forbes в этом году отвоевали Ротенберги: их состояние за год увеличилось на 270 млн долларов — до 5,45 млрд долларов. Результат на 100 млн долларов меньше, чем в 2014 году, когда семья в первый и единственный раз возглавляла рейтинг. Состояние Ротенбергов выросло в основном за счет одной крупной сделки — продажи компании «Стройгазмонтаж» государственному «Газпрому» за 75 млрд российских рублей.
Второе место в рейтинге заняла семья Гурьевых, владельцев производителя удобрений «Фосагро». Их состояние оценили в 5,1 млрд долларов.
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