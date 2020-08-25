Клан Гуцериевых за год потерял 2,5 млрд долларов

Источник материала: Tut.by

Российский Forbes представил ежегодный рейтинг богатейших кланов России. Семья Гуцериевых впервые за последние пять лет уступила первое место клану Ротенбергов. Новички рейтинга Гурьевы тоже оказались богаче, подвинув Гуцериевых на третье место.



Фото: пресс-служба «Славкалия»

Белорусский интерес к бизнесу Михаила Гуцериева обусловлен не только его дружескими отношениями с Александром Лукашенко. Гуцериевы имеют ряд активов в Беларуси в сфере нефтетрейдинга, финансов, недвижимости и ИТ. Сейчас их компания «Славкалий» достраивает горно-обогатительный комбинат в Любанском районе.

По расчетам Forbes, за прошедший год совокупное состояние членов семьи Гуцериевых сократилось на 2,45 млрд долларов — до 3,2 млрд долларов. Обладателями крупнейшего капитала являются Михаил Гуцериев (2 млрд), его сын Саид (930 млн) и брат Саит-Салам (250 млн).

Снижение состояния обуславливается следующими факторами: их группа «Сафмар» участвовала в урегулировании долгов Бинбанка перед банком Траст, весенний обвал на нефтяном рынке снизил котировки входящей в группу «РуссНефти», а «коронакризис» обесценил ее проекты в недвижимости. В разгар пандемии семь опустевших гостиниц группы, в том числе «Националь», были переданы под размещение врачей. В четырех из них все расходы взял на себя глава семьи Михаил Гуцериев. По сравнению с прошлым годом незначительно выросли лишь котировки «М.Видео».

Первое место в списке Forbes в этом году отвоевали Ротенберги: их состояние за год увеличилось на 270 млн долларов — до 5,45 млрд долларов. Результат на 100 млн долларов меньше, чем в 2014 году, когда семья в первый и единственный раз возглавляла рейтинг. Состояние Ротенбергов выросло в основном за счет одной крупной сделки — продажи компании «Стройгазмонтаж» государственному «Газпрому» за 75 млрд российских рублей.

Второе место в рейтинге заняла семья Гурьевых, владельцев производителя удобрений «Фосагро». Их состояние оценили в 5,1 млрд долларов.